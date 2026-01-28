बुधवार, 28 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. varun dhawan team issue statement on his metro stunt controversy says no fine charged
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 28 जनवरी 2026 (15:11 IST)

क्या मेट्रो में स्टंट करने पर लगा वरुण धवन पर जुर्माना? एक्टर की टीम ने जारी किया बयान

Varun Dhawan metro stunt
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच वरुण धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में वह मुंबई मेट्रो के अंदर स्टंट करते नजर आ रहे है। 
 
वीडियो में वरुण धवन मेट्रो कोच के अंदर पुल-अप्स करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वीडियो शेयर करते हुए सेप्टी मैसेज जारी किया। उन्होंने वरुण धवन को ऐसा न करने के लिए कहा। मेट्रो एथॉरिटी ने इसे दंडनीय अपराध कहा था। 
 
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस हरकत के लिए वरुण धवन को भारी जुर्माना भरना पड़ा है। अब वरुण धवन की टीम ने एक बयान जारी करके सच बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। यह एक गलतफहमी थी। 
 
वरुण धवन की टीम ने कहा, हम वरुण धवन और मुंबई मेट्रो को लेकर आई हालिया खबरों पर स्पष्टीकरण देना चाहते है। हमयह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वरुण पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया है। मेट्रो विभाग के नियमों और प्रयासों का सम्मान करते हैं। इससे संबंधित कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। 
 
उन्होंने कहा, अधिकारियों द्वारा किया गया पहले का पोस्ट हटा लिया गया है और इस गलतफहमी को दूर करने में उनके सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। वरुण शहर के नियमों और मेट्रो विभाग की कोशिशों का पूरा सम्मान करते है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर ने किया रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का समर्थन

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठी

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठीमर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक बार फिर दमदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में नजर आएंगी। 30 जनवरी को रिलीज हो रही यह फिल्म एक और खतरनाक अपराध नेटवर्क के खिलाफ उनकी जंग की कहानी है। पहले से ज्यादा इमोशनल, तेज़ और सस्पेंस से भरी यह फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइज़ी को नए लेवल पर ले जाती है।

भारतीय फिल्म ‘बूंग’ की BAFTA में गूंज, चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन

भारतीय फिल्म ‘बूंग’ की BAFTA में गूंज, चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में मिला नॉमिनेशनएक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट और सूटेबल पिक्चर्स की फिल्म ‘बूंग’ का शानदार ग्लोबल सफर लगातार जारी है। अब फिल्म ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित BAFTA अवॉर्ड्स में चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल किया है, जो इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करता है।

भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर ने किया रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का समर्थन

भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर ने किया रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का समर्थनरानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का देश की बेटियों को बचाने का सशक्त और झकझोर देने वाला संदेश कई विचारशील और प्रभावशाली हस्तियों से गहराई से जुड़ रहा है। 23 वर्षीय भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर — जो एक ही ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं — अब इस बेहद अहम फिल्म के समर्थन में सामने आई हैं।

क्या मेट्रो में स्टंट करने पर लगा वरुण धवन पर जुर्माना? एक्टर की टीम ने जारी किया बयान

क्या मेट्रो में स्टंट करने पर लगा वरुण धवन पर जुर्माना? एक्टर की टीम ने जारी किया बयानबॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच वरुण धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में वह मुंबई मेट्रो के अंदर स्टंट करते नजर आ रहे है।

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का खौफनाक मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का खौफनाक मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मद केरल स्टोरी के जरिए कड़वी और झकझोर देने वाली सच्चाई सामने लाने वाले विपुल अमृतलाल शाह अब 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के साथ इससे भी आगे जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अब 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का मोशन पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है, जो हर फ्रेम में रोंगटे खड़े कर देने वाला, डरावना और गुस्से से भरा हुआ नजर आता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com