करिश्मा तन्ना से लेकर कार्तिक आर्यन तक : पर्दे पर जर्नलिस्ट बन दिखाया अपना शानदार अभिनय कौशल

stars gave a memorable performance in the role of a journalist: पत्रकारिता की दुनिया में जटिलताओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है और इन प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने उसके सार को बड़े श्रेष्ठ ढंग से स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। अपने कैरेक्टर्स से उन्होंने निडर होकर पत्रकारिता क्षेत्र की सच्चाई को दर्शकों के बीच प्रस्तुत किया है।



स्कूप में करिश्मा तन्ना:

वेब सीरीज 'स्कूप' में सशक्त जागृति पाठक का किरदार निभाते हुए करिश्मा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। असुरक्षा और ताकत के नाजुक संतुलन के साथ, वह एक पत्रकार के साहस को दर्शाती हैं जो सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ रही है। करिश्मा तन्ना का चित्रण हमारी भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से छू लेता है।

धमाका में कार्तिक आर्यन:

कार्तिक आर्यन हमें अर्जुन पाठक के रूप में एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाते हैं, जो एक न्यूज़ एंकर से पत्रकार बना है और बंधक स्थिति में फंस गया है। आर्यन का प्रदर्शन एक पत्रकार की आत्मा की गहराई तक उतरता है, ब्रेकिंग न्यूज़ की निरंतर खोज में आने वाले आंतरिक संघर्षों और नैतिक दुविधाओं को पकड़ता है।

नो वन किल्ड जेसिका में रानी मुखर्जी:

फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' में रानी मुखर्जी ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मीरा गैटी की भूमिका में दमदार अभिनय किया है। मुखर्जी का किरदार एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले पत्रकार के अटूट दृढ़ संकल्प पर एक गहन प्रकाश डालता है।



जलसा में विद्या बालन

जलसा में माया मेनन के रूप में विद्या बालन का अभिनय असाधारण से कम नहीं है। अपनी बेजोड़ प्रतिभा और किरदारों को जीवंत करने की सहज क्षमता के साथ वह नैतिक दुविधाओं के जाल में फंसे एक पत्रकार का सशक्त चित्रण प्रस्तुत करती है।