"थप्पड़" को मिला स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां

अनुभव सिन्हा और की फिल्म "थप्पड़" 28 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिलहाल फिल्म को मीडिया व दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है जो देश के विभिन्न शहरों में यह फ़िल्म देख चुके हैं।

हंसल मेहता, सुधीर मिश्रा और विशाल भारद्वाज सहित उद्योग के विभिन्न निर्देशकों ने दिल्ली, जयपुर और भोपाल में तापसी पन्नू अभिनीत थप्पड़ की विशेष स्क्रीनिंग की मेजबानी की है। फिल्म को इन शहरों में बहुत सराहना मिली है और कई लोगों ने इसे 'वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म' क़रार दिया है।





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kab tak sehte rahenge cheezein, bas itni si baat keh kar? Watch <a href="https://twitter.com/hashtag/Thappad?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Thappad</a> in theatres this Friday, stand up for change! <a href="https://t.co/E5PWXJXGeH">pic.twitter.com/E5PWXJXGeH</a></p>— (@taapsee) <a href="https://twitter.com/taapsee/status/1231903352285323264?ref_src=twsrc%5Etfw">February 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस बारे में भूषण कुमार ने कहा, “अनुभव और मैं खुद फ़िल्म को मिल रही प्रतिक्रिया से बेहद खुश है। अनुभव ने इस तरह के एक महत्वपूर्ण विषय को सरलता से संभाला है। हम इस शुक्रवार को दर्शकों से यह फिल्म दिखाने के लिए उत्साहित हैं।”





वहीं, निर्देशक अनुभव सिन्हा कहते हैं, "फिल्म में तापसी का परफॉर्मेंस शानदार है। एक टीम के रूप में हमने जो हासिल किया है, उस पर हमें गर्व है।"