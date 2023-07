'गाली से ताली तक', सुष्मिता सेन की 'ताली' का धमाकेदार टीजर रिलीज

sanjay dutt first look from double ismart: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त 29 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे है। इस खास दिन पर संजय दत्त ने अपने फैंस को एक गिफ्ट दिया है। संजय दत्त ने फिल्म 'डबल आईस्मार्ट' से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। इस पैन इंडिया फिल्म में संजय दत्त बिग बुल की भूमिका निभा रहे हैं।