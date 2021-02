अपने होम स्टेट में 'फॉलन' की शूटिंग के लिए उत्साहित हैं सोहम शाह

तुंबड अभिनेता, सोहम शाह, वर्तमान में अपनी आगामी परियोजनाओं में से एक, रीमा कागती के वेब शो, 'फॉलन' की शूटिंग के लिए राजस्थान में हैं। वह शूटिंग के एक लंबे शेड्यूल के लिए वहां गए हैं। तुंबड अभिनेता, सोहम शाह, वर्तमान में अपनी आगामी परियोजनाओं में से एक, रीमा कागती के वेब शो, 'फॉलन' की शूटिंग के लिए राजस्थान में हैं। वह शूटिंग के एक लंबे शेड्यूल के लिए वहां गए हैं।

सोहम अपने शूट के बीच होनेवाली सभी मस्ती की एक झलक देते हुए, उन्होंने अपने होटल के आसपास साइकिल चलाते हुए एक वीडियो साझा किया, उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया था, What time do you think it is? # #RajasthanDiaries







लेकिन यह ‘फॉलन’ स्टार इस राज्य में अपने शूट को लेकर इतने खुश क्यों है, उनके करीबी सूत्र से इसके पीछे के कारण का पता चला। यह शूट स्टार के लिए इतना खास क्यों है, स्रोत ने खुलासा किया कि, यह शूट उनके लिए खास बनता है क्योंकी अभिनेता खुद श्री गंगानगर से है, जो कि राजस्थान का सबसे उत्तरी शहर है, इस परियोजना के लिए अपने घर के करीब होने से वह खुश हैं।

न केवल श्री गंगानगर में पैदा हुए थे, बल्कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वहां बिताया है, जब तक उन्होंने फिल्मों के लिए अपने जुनून और अभिनेता बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई की ओर रुख किया।





सोहम शाह वेब शो में पुलिसवाले का किरदार निभाते नजर आएंगे। यह पहली बार है कि वह एक पुलिसवाले की भूमिका में होंगे। उन्होंने मेघना गुलज़ार की तलवार में एक जांच अधिकारी की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने अभी तक स्क्रीन पर वर्दी नहीं पहनी थी।

अभिनेता ने पहली बार एक पुलिसवाले की भूमिका निभाने के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी है इसलिए मैंने अपने शरीर पर उस तरह से काम करना शुरू किया। मैंने एक पुलिसकर्मी कैसे बोलते है, कैसे काम करते है और उनकी चालढाल के बारे में गहन अभ्यास किया है। मैंने कुछ बोली सत्र और कार्यशालायें भी की हैं।