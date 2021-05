Harleen Sethi ने 'Broken But Beautiful 3' की रिलीज डेट से उठाया पर्दा, Sidharth Shukla करने जा रहे डिजिटल डेब्यू

एकता कपूर की वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' ने सभी का दिल जीत लिया था। इस सीरीज के दोनों सीजन को दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। सीरीज में हरलीन सेठी और विक्रांत मेसी लीड रोल में नजर आए थे लेकिन सीजन 3 के साथ एक नई कहानी शुरू हो रही है।

इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वीर और समायरा की कहानी को अब अगस्तय और रुमी आगे लेकर जाएंगे। हाल ही में हरलीन सेठी ने शो के आगामी तीसरे सीजन के टीजर लॉन्च के तारीख की घोषणा कर दी है।





'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के पहले दो सीज़न में वीर और समीरा (विक्रांत और हरलीन द्वारा चित्रित) की एक टेंडर प्रेम कहानी दिखाई गयी थी। वे सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में मिलते हैं और जल्द ही एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। और अब सीजन 3 में, नई जोड़ी सिद्धार्थ और सोनिया के साथ, प्रशंसक अगस्त्य और रूमी की कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे है।





' 3' के टीजर लॉन्च की तारीख की घोषणा करते हुए, हरलीन ने शो के प्रशंसकों के लिए एक विशेष वीडियो शूट किया, जिसमें उन्होंने कहा, प्यार आपको तोड़ सकता है, लेकिन यह आपको ठीक भी कर सकता है। वीर और समीरा की कहानी भी ऐसी थी। है नाहै? आपने उनका हार्टब्रेक देखा है और आपने ही उनको इस सफर में चीयर किया है।





उन्होंने कहा, वीर और समीरा की कहानी हमेशा हमारे लिए खास रही है और अब यह 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' की अगली जोड़ी रूमी और अगस्त्य उर्फ़ अग्मी की तरफ रुख करने का समय आ गया है। आप उन्हें प्यार से इसी नाम से संबोधित करते हैं, है ना? उनकी कहानी भी टूटी हुई है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसी की यह आपकी कहानी हैं। हम आपके सामने 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3' पेश करने के लिए बहुत उत्साहित हैं- यह ऑल्ट बालाजी पर 29 मई, 2021 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी।

ऑल्ट बालाजी के आधिकारिक हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया, Sameera has a message for all you #BrokenButBeautiful3 fans! #Agastya's poster out tomorrow. #BrokenButBeautiful3 show streaming 29th May on @altbalaji We wish the announcement of our show could have come at a better time; still, we hope that #BrokenButBeautiful3 can serve as your break during these testing times.





बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला इस सीरीज ने डिजिटल डेब्यू करने जा रहा है। वह शो में एक थिएटर डायरेक्टर में नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज के सेट से सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। सोनिया राठी के साथ उनके किसिंग सीन की तस्वीरें वायरल हुई थीं।