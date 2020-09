भारत में धूम मचाने के बाद श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री' जापान में हुई रिलीज

इस फिल्म ने भारत में रिलीज होकर धमाका कर दिया था और दर्शकों के द्वारा काफी पसंद की गई थी। हाल ही में इस फिल्म की रिलीज को 2 साल पूरे हुए है।

फिल्म स्त्री में श्रद्धा कपूर के साथ और पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार में थे। श्रद्धा का रहस्यमय चरित्र अभी तक सुलझा नहीं है और दर्शकों को अधिक देखने की उम्मीद है।





खबरों के अनुसार इस फिल्म के सीक्वल को लेकर फिल्ममेकर्स विचार कर रहे हैं और काफी जल्दी इसका सीक्वल देखने को मिलने वाला है।

श्रद्धा कपूर ने इस रोमांचक खबर को अपने प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया पर एक कैप्शन के साथ साझा किया, is all set to conquer Japan. Releasing today, beware.