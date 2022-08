शूटिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी की टूटी टांग, बोलीं- 6 हफ्तों तक अब कुछ नहीं...

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जल्द ही रोहित शेट्टी की वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में शिल्पा ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ धमाकेदार एक्शन करती नजर आ रही थीं। वहीं रोहित शेट्टी शूट कर रहे थे।





वहीं अब एक्ट्रेस ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर उनके फैंस को धक्का लग सकता है। दरअसल, इस सीरीज की शूटिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी की टांग टूट गई है। अब उन्हें 6 हफ्तों तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा।





तस्वीर में शिल्पा शेट्टी व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं। उनके बाएं पैर पर नी इमनोबलाइजर चढ़ा हुआ है। वह अपने दोनों हाथों से विक्ट्री साइन बनाती दिख रही हैं। हालांकि चोट लगने के बाद भी शिल्पा के चेहरे पर स्माइल है।





इस तस्वीर को शेयर करते हुए शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, 'वो कहते हैं न कि रोल कैमरा एक्शन- ब्रेक ए लेग! मैंने इस कहावत को बिल्कुल शाब्दिक रूप से ले लिया। 6 हफ्तों तक अब कुछ नहीं कर पाउंगी, लेकिन जल्द ही और भी बेहतर होकर वापस आउंगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा, दुआ हमेशा काम करती है।

शिल्पा की इस पोस्ट के बाद फैंस और सेलेब्स उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। मनीष मल्होत्रा ने लिखा, 'Get well soon.' सोफी चौधरी ने लिखा, 'ओएमजी!! सुपरवुमन शिल्पा जल्द ठीक हो जाएं।'