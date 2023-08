इस फिल्म में रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगी पाकिस्तान से आईं सीमा हैदर, प्रोडक्शन टीम ने लिया ऑडिशन!

Seema Haider will work in the film: अपने प्यार सचिन के लिए चार बच्चों संग अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर बीते काफी समय से सुर्खियों में हैं। सीमा और सचिन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। दोनों को पबजी खेलते हुए प्यार हुआ और इसके बाद सीमा अपने पति को छोड़कर भारत आ गईं।



वहीं भारत आते ही सीमा हैदर की किस्मत भी खुल गई है। पहले उन्हें 6 लाख सालाना नौकरी और फिर चुनाव लड़ने का ऑफर मिल चुका है। इतना ही नहीं सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का भी ऑफर मिला है। मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस ने सीमा को फिल्म में अभिनय करने का मौका देने की बात कही है।

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर फिल्म में रॉ एजेंट का किरदार निभा सकती हैं। हाल ही में जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम सीमा हैदर से मिलने सचिन के घर पहुंची। इस दौरान फिल्म निर्देशक जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने सीमा हैदर का ऑडिशन भी लिया।

खबरों के अनुसार उदयपुर में हुई कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बन रही फिल्म 'ए टेलर मर्डर स्टोरी' में सीमा हैदर रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगी। हालांकि अभी सीमा हैदर और सचिन को उनके घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है इसलिए प्रोडक्शन की टीम फिलहाल एटीएस की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।