He was supposed to be the “Bad Boy of Bollywood”. His life according to the outside world was “riddled with drugs, women & vices.” The truth, I later learnt, was COMPLETELY the opposite. — (@SaiyamiKher) June 22, 2020

It was a typical chaotic Indian household. Parents looking for a newspaper, the doorbell constantly ringing, Shrilalji furiously cooking for the increasing guests, a cat strutting around & AK looking for just one quiet corner in his own home. — Saiyami Kher (@SaiyamiKher) June 22, 2020

With him you know you get the whole truth. When he loves your work he jumps, dances, cries & expresses joy; if he doesn’t he just says it. The man has no filters. That is perhaps both his boon & his bane. — Saiyami Kher (@SaiyamiKher) June 22, 2020

He loves his whiskey; which I keep nagging him to reduce (and also to increase his exercise!). He has a child-like innocence & open-heartedness that is seldom seen in today’s times. He’s so busy playing agony aunt in other people’s lives that perhaps, he forgets about his own. — Saiyami Kher (@SaiyamiKher) June 22, 2020

Today, when the people who dismissed me three years ago call up lauding my performance, there’s no one happier & prouder than AK.



Thank you for believing in me @anuragkashyap72 . Thank you for making me believe in myself again! — Saiyami Kher (@SaiyamiKher) June 22, 2020

एक्ट्रेस द्वारा पर लगाए यौन शोषण के आरोप के बाद एक्ट्रेस का डायरेक्टर को लेकर किया गया पुराना ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म ‘चोक्ड’ में अनुराग कश्यप के साथ काम कर चुकीं सैयामी खेर ने अपने पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया है। सैयामी ने इन ट्वीट्स में अनुराग के बारे में विस्तार से बात की है।सैयामी ने इसमें लिखा है, “जब मैं पहली बार अनुराग कश्यप से मिली, उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती उन्होंने कहा, मेरे मां-पिता मेरे साथ रहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह ‘बॉलीवुड का बैड बॉय’ माने जाते हैं। बाहरी दुनिया के मुताबिक उनका जीवन ‘ड्रग्स, महिलाओं और दोषों से भरा हुआ है’। मैंने जो सच बाद में देखा वो पूरी तरह से उलट था।”सैयामी ने उनके घर के बारे में बताया, “उनका घर एक सामान्य भारतीय घर की तरह था। उनके माता-पिता न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी, श्रीलालजी बढ़ते मेहमानों के लिए खाना बना रहे थे, एक बिल्ली घूम रही थी और अनुराग अपने ही घर में एक शांत कोने की तलाश कर रहे थे।”सैयामी ने अनुराग के साथ काम करने के दौरान अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, “उनके फिल्म चोक्ड ऑफर करने से लेकर उसके रिलीज होने तक तीन साल लगे। इस दौरान मैंने उन्हें जाना। वह एक दोस्त, मेंटर और साउंडिंग बोर्ड बन गए। आपको पता होता है कि उनके साथ काम करके सब सच जान सकते हैं। जब उन्हें आपका काम पसंद आता है तो वह नाचने-कूदने लगते हैं, रोने लगते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। और अगर उनको पसंद नहीं आता, तो वह आपको बता देते हैं। उनके पास कोई फिल्टर नहीं है। शायद यही उनका वरदान और अभिशाप दोनों है।”सैयामी ने अंत में लिखा है, “उन्हें व्हिस्की बहुत पसंद है, जो मैं उन्हें कम करने के लिए कहती रहती हूं। उनमें एक बच्चे जैसी मासूमियत और खुला दिल है जो आज के समय में शायद ही मिले। वह हमेशा खुद से पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो वास्तव में आपके लिए खुश होते हैं। आज, जब तीन साल पहले मुझे खारिज करने वाले लोगों ने मेरे काम की सराहना की, तो अनुराग जितना कोई भी खुश नहीं हुआ। मुझमें भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया। मुझे अपने आप पर भरोसा करना सिखाने के लिए धन्यवाद!”वहीं, अनुराग कश्यप ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।