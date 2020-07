सैफ अली खान ने कहा ‘मैं भी हो चुका Nepotism का शिकार’, तो ट्रोलर्स ने यूं लिए मजे

When #SaifAliKhan Says ,

He is an Victim of Nepotism.

Audiences: pic.twitter.com/zbgmFJtIGA — Arun Agrawal (@mragrawalarun) July 2, 2020

#SaifAliKhan #CBIMustForSushant

said He also was a victim of nepotism.....

Meanwhile Public be like pic.twitter.com/w0w0l0AWxr — Kundan jha (@ChillKundan) July 2, 2020

When son of Nawab of Pataudi and Sharmila Tagore(relative of Rabindranath Tagore) Saif Ali Khan says he has been a victim of #nepotisminbollywood pic.twitter.com/7wzm6fNEwV — Akash Aggarwal (@aakkashaggarwal) July 2, 2020

Saif :- I'm also a victim of nepotism.

Kareena :- After hearing his statement.#SaifAliKhan pic.twitter.com/7jnzQKJDaQ — Karan Arya (@mrkaranarya) July 2, 2020

#SaifAliKhan

Saif Ali Khan says He Was Victim of Nepotism



Meanwhile Directors/ Producers who treated him as Star Kid pic.twitter.com/seyPHEUCur — The Steno Boi (@TheStenoBoi) July 2, 2020

#SaifAliKhan got padam shri because of his mother and still complaining about #Nepotism pic.twitter.com/W3g6TexTym — smriti singh (@smritiballb) July 2, 2020

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड में पर बहस जारी है। लोगों ने सोशल मीडिया पर करण जौहर और सलमान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते रहे हैं। इस बीच के एक बयान को लेकर लोग उन्हें ट्विटर पर खूब ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वह खुद भी नेपोटिज्म का शिकार हो चुके हैं।दरअसल, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सैफ अली खान ने कहा, “नेपोटिज्म का शिकार तो मैं भी हुआ हूं। लेकिन किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। बिजनेस ऐसे ही चलता है। मैं अब नाम तो नहीं लूंगा लेकिन कई बार ऐसा होता था कि किसी के पिता का फोन आता था कि इसे फिल्म में मत लेना। ये सब होता रहता है और मेरे साथ भी हुआ है।”बता दें, सैफ बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बेटे हैं, ऐसे में उनका यह बोलना कि ‘वे भी नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं’ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर उनपर बनाए गए मीम्स की बाढ़ आ गई है। देखें कुछ मजेदार मीम्स-लोग उन्हें उनके नैशनल अवॉर्ड की याद भी दिलाने लगे, जो उन्हें फिल्म 'हम तुम' के लिए मिला था।वर्क फ्रंट की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म ‘दिल बेचारा’ में सैफ भी कैमियो रोल में दिखेंगे। फिल्म में सुशांत के अपोजिट संजना संघी नजर आएंगी। फिल्म को डिज्नी-हॉटस्टार पर 24 जुलाई को रिलीज किया जा रहा है।