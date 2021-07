फिल्म आरआरआर का बहुप्रतीक्षित मेकिंग वीडियो हुआ रिलीज

भारत की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, आरआरआर ने आखिरकार प्रशंसकों के लिए एक मेगा ट्रीट के रूप में अपना मेकिंग वीडियो लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ दर्शकों को इस भव्य फिल्म की दुनिया में पहली झलक देखने मिलेगी।निर्देशक एसएस राजामौली, पेन मूवीज और उनकी आरआरआर टीम ने अपने सोशल मीडिया पर मेकिंग वीडियो को कैप्शन देते हुए साझा किया, The effort behind creating the ultimate theatrical experience is here!मेकिंग वीडियो में सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, एसएस राजामौली की आरआरआर के सेट पर एक भव्य प्रसंग का पता चलता है, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व युग के लिए एकदम परफ़ेक्ट सेटिंग है। बिग स्केल पावर पैक्ड एक्शन दृश्यों से लेकर सबसे बड़े और ज़ोरदार धमाकों तक, इस फिल्म के साथ एक ऊंची दहाड़ के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि यह एक विसुअल ट्रीट होने का वादा करती है।इस फिल्म में एक साथ आने वाले विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के सभी बड़े सितारों के लुक की एक झलक आपको यहां देखने मिलेगी। मेकिंग वीडियो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि, आरआरआर वास्तव में भारत की सबसे बड़ी और भव्य फिल्मों में से एक होगी।स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्थापित, यह फिल्म प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामराजू के युवा जीवन पर एक काल्पनिक कहानी है। भारत की सबसे बड़ी मल्टी-स्टारर में राम चरण, एनटीआर जूनियर के साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट नज़र आएंगी। यह परियोजना एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित है, जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली बाहुबली श्रृंखला के मास्टरमाइंड रह चुके हैं।पेन स्टूडियोज़ ने पूरे उत्तर भारत में नाट्य वितरण अधिकार प्राप्त किए हैं और सभी भाषाओं के लिए विश्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक अधिकार भी खरीदे हैं। पेन मरुधर फिल्म को नॉर्थ टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ सहित कई अन्य भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है। आरआरआर कोविड परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2021 में दुनिया भर में स्क्रीन पर दस्तक देगी।