ब्यूटी ब्रांड टीरा के कैंपेन 'For Every You' का चेहरा बनीं, करीना कपूर-कियारा आडवाणी और सुहाना खान

Tira's For Every You campaign: रिलायंस रिटेल ने हाल ही में ओमनी-चैनल ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म टीरा के अंतर्गत अपने पहले हाई डेसीबल 360 डिग्री कैंपेन 'फॉर एवरी यू' को लॉन्च किया। इसके लॉन्च इवेंट में करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और सुहाना खान समेत कई सितारों ने ‍शिरकत की।



टीरा का 'फॉरएवरीयू' कैंपेन व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली असंख्य भूमिकाओं, भावनाओं और मनोदशाओं के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। अभियान का उद्देश्य सुंदरता की भूमिका का जश्न मनाना है और कैसे लोग इसका उपयोग इन क्षणों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं।

इस इवेंट में करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और सुहाना खान ने ब्यूटी और सौंदर्य के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने के लिए एक 30-30 सेकेंड की फिल्म के जरिए दिखाया कि अलग-अलग माइंडसेट, डेली रूटीन और थोड़े से मेकअप के जरिए ही वो कैसे सौंदर्यबोध को परिभाषित करती हैं।

'फॉरएवरीयू' कैंपेन आने वाले समय में टीवी, आउटडोर, प्रिंट, डिजिटल, इवेंट, इन-स्टोर एक्टिवेशन और ऑन-ग्राउंड गतिविधियों सहित सभी प्रमुख मीडिया चैनलों पर धूम मचाने के लिए तैयार है। टीरा के बारे में जानें तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में ही हो गई थी और इसकी शुरुआत भारत के सबसे बड़े और सबसे तेजी से ग्रोथ हासिल करते रिटेलर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) के तहत की गई थी।

कैंपेन के बारे में बात करते हुए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि जबसे अप्रैल 2023 में हमने टीरा ब्रांड को लॉन्च किया है, इसको लोगों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. टीरा ब्यूटी का लक्ष्य है कि हम स्किनकेयर और ब्यूटी सेक्शन में पारंपरिक बाधाओं को तोड़ें और अलग-अलग सेगमेंट में कस्टमर्स को एक जैसा एक्सपीरिएंस बिना किसी भेदभाव के दे सकें।

ईशा अंबानी ने कहा कि हम करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और सुहाना खान का टीरा फैमिली और इसके बेहद पहले कैंपेन For Every You में स्वागत करते हैं। ये कैंपेन केवल ब्यूटी के बारे में नहीं हैं बल्कि हर एक के लिए उसकी खुद की सौंदर्य की पसंद को उभारने के बारे में है।

रिलायंस रिटेल लिमिटेड के बारे में:

रिलायंस रिटेल लिमिटेड (आरआरएल) रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) की सहायक कंपनी है, जो आरआईएल समूह के तहत सभी खुदरा कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। आरआरएल और आरआरवीएल की अन्य सहायक कंपनियां और सहयोगी किराना, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और जीवन शैली और फार्मा उपभोग बास्केट में 18,500 से अधिक स्टोर और डिजिटल वाणिज्य प्लेटफार्मों का एक एकीकृत ओमनी-चैनल नेटवर्क संचालित करते हैं।