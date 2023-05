IPL 2023: RCB से जीत के बाद ऐसा होगा Mumbai Indians के लिए Qualification Scenerio

Suryakumar Yadav के 35 गेंदों में 83 रन और Nehal Wadhera की नाबाद 52 रनों की परियों की मदद से 9 मई को Mumbai Indians ने Royal Challengers Bangalore को 6 विकटों से हराकर अपने नाम इस IPL की 6ठी जीत दर्ज की, जिससे उनके प्लेऑफ के लिए टॉप 4 में जगह बनाने की संभावना बढ़ गई है।

2 बड़ी टीमों से है मुकाबला

11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ मुंबई इंडियंस अब IPL Points Table पर 12 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। उनके बाकी बचे तीन मैच Gujrat Titans (12 May) , Lucknow Super Giants (16 May) और Sunrisers Hyderabad (21 May) के साथ है। इनमें से दो मुकाबले तगड़ी टीमों से है।

बाउंस बैक में माहिर है मुंबई इंडियंस

पिछले साल आईपीएल के एक निराशाजनक सफर के बाद Mumbai Indians के लिए इस साल की शुरुआत भी ज़्यादा अच्छी नही थी लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया और पिछले चार मैचों में 3 जीत अपने नाम कर पॉइंट्स टेबल के तीसरे स्थान पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है।

लगाई पांच कदम ऊपर छलांग

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ हुए मुक़ाबले के पहले मुंबई आठवे स्थान पर थी लेकिन उन्होंने इस जीत के बाद सीधे पांच कदम ऊपर छलांग लगाई और अब, आईपीएल 5 बार जीत चुकी इस टीम को नीचे लाने में बाकी टीमों को दिक्कत होगी।

मुंबई इंडियंस के लिए ऐसा होगा Playoff Scenerio :

यदि वे अपने सभी शेष मैच जीत जाते हैं तो वे 14 मैचों में 18 अंकों के साथ ग्रुप चरण की समाप्ति करेंगे। यदि वे अपने अंतिम 3 मैचों में से 2 जीतते हैं तो उनके 16 अंक होंगे जो प्लेऑफ़ में स्थान सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होंगे लेकिन यदि वे शेष तीन में से केवल 1 ही मैच जीतते हैं, तो यह उनके लिए एक जटिल स्थिति पैदा कर देगा।

यदि एक ही मैच जीता तो ऐसा होगा Scenerio :

यदि वे केवल एक मैच जीतते हैं तो उन्हें इसे बड़े अंतर (Margin) से जीतना होगा और उसके बाद भी उन्हें अन्य टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। उन्हें उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स (RR), पंजाब किंग्स (PBKS) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) जैसी टीमें अपने बाकी बचे दो मैच हार जाए।