प्रभास की एक और धमाकेदार फिल्म 'सलार' का ऐलान, फर्स्ट लुक आया सामने

इस फिल्म का नाम 'सलार' है। यह एक एक्शन फिल्म होगी। प्रशांत नील की मुलाकात हाल ही में प्रभास से हैदराबाद में हुई थी जिसके बाद फिल्म की कहानी सुनकर प्रभास ने फिल्म साइन की थी।

प्रभास ने इस फिल्म से अपना फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो काफी इंटेंस है। पोस्टर में प्रभास गन थामे नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, Today I take a leap into the world of # Shoot commences from Jan 2021.