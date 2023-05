Cannes Film Festival : मृणाल ठाकुर ने रेड कार्पेट पर लगाई आग, मोनोकिनी पहन की धमाकेदार एंट्री

Mrunal Thakur Cannes Look : बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने भी इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया है। मृणाल ठाकुर अपने कान लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एक्ट्रेस ने ब्लैक लेस पैंट सूट और सीक्विन जैकेट में कान में डेब्यू किया। मृणाल ने अपने कान लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।





तस्वीरों में मृणाल ठाकुर ब्लैक कलर की मोनोकानी ड्रेस के साथ ट्रांसपेरेंट पैंट पहने हुए नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने लुक को खुले बालों और स्पोकी मेकअप के साथ कम्प्लीट किया है।

तस्वीरों में मृणाल सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही है। इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, I didn’t come this far to only come this far. #YesICannes

मृणाल ठाकुर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह आखिरी बार आदित्य रॉय कपूर के साथ 'गुमराह' में नजर आई थीं। वह जल्द ही कुछ साउथ फिल्मों में नजर आने वाली हैं।