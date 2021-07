फिल्म और टीवी एक्ट्रेस इन दिनों अभिनय की दुनिया में ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन पर छाई हुई हैं। फैंस तो उनकी फोटो और वीडियो का इंतजार करते हैं और मौनी उन्हें निराश नहीं करती हैं। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस इन दिनों अभिनय की दुनिया में ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन पर छाई हुई हैं। फैंस तो उनकी फोटो और वीडियो का इंतजार करते हैं और मौनी उन्हें निराश नहीं करती हैं।









हाल ही में मौनी ने तीन फोटो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए हैं। जिनमें उनका अंदाज एकदम मस्त-मस्त नजर आ रहा है।









मौनी ने इन फोटो को कैप्शन दिया है- I say to my fingers, write me a pretty song. I say to my heart, rave on!!!!!





मौनी के इन फोटोज़ ने धूम मचा दी है। लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो रही हैं। मौनी को देख फैंस कह रहे हैं- I am loving it.