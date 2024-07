द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स : द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 से पहले मोर्फिड क्लार्क ने गैलाड्रियल की गलतियों पर डाली रोशनी

The Lord of the Rings The Rings of Power Season 2: जब 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स : द रिंग्स ऑफ पावर' का पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ, तो इसने दर्शकों को मध्य पृथ्वी की शानदार दुनिया में वापस पहुंचा दिया, खास कर के एक दूसरे युग में। यह सीरीज सिर्फ रिंग्स बनाने से कहीं ज्यादा थी, इसमें गैलाड्रियल (मॉर्फिड क्लार्क द्वारा निभाया गया किरदार) के शुरुआती साहसिक कारनामों को भी दिखाया थी, जिसमें उन्होंने बुराई को हराने के लिए अपने सफर की शुरुआत की थी।

पहले सीज़न में, गैलाड्रील को यह एहसास नहीं था कि हेलब्रांड असल में विलेन था, जो मध्य पृथ्वी का डार्क लॉर्ड, सौरोन बन जाएगा। शो के दूसरे सीजन के लिए तैयारी शुरू हो रही है, और इथरीयल एल्फ अब जंग के लिए तैयार हो रही हैं। पिछली बार उसकी बड़ी ग़लती के बाद, अब वह कवच पहनेंगी और सीजन 2 में फिर से जंग के मैदान में वापस जाएंगी।

इस बारे में बात करते हुए क्लार्क ने कहा, उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब, वह इसकी भरपाई करने और मध्य-पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बेताब है, जो पहले से कहीं ज़्यादा खतरे में है। अब जब उसने इस सब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सामने से देख लिया है, तब वह पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार है।

सीज़न 2 में, गैलाड्रियल के पास नेन्या भी है, जो तीन एल्वेन रिंग्स ऑफ पावर में से एक है। शो के आगे बढ़ने पर दर्शकों को पता चलेगा कि उसके लिए इसके क्या मायने हैं। क्लार्क ने आगे कहा है, यहां तक ​​कि सौरोन को भी ठीक से नहीं पता कि वे क्या करेंगे। लेकिन यह गैलाड्रियल और मध्य-पृथ्वी के सबसे बुरे शख्स के बीच एक बहुत ही अजीब कनेक्शन है। हर सीज़न के साथ इसका दायरा और भी बड़ा होता जा रहा है। यह लगातार विशालता की ओर बढ़ रहा है।

द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स : द रिंग्स ऑफ पावर के दूसरे सीज़न को शोरनर्स और एक्सरक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जे.डी. पेन और पैट्रिक मैके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। उनके साथ एक्सरक्यूटिव प्रोड्यूसर्स लिंडसे वेबर, कैलम ग्रीन, जस्टिन डोबल, जेसन काहिल और जेनिफर हचिसन, को-एक्सरक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चार्लोट ब्रैंडस्ट्रॉम, प्रोड्यूसर केट हेज़ल और हेलेन शांग और को-प्रोड्यूसर क्लेयर बक्सटन, एंड्रयू ली, ग्लेनिस मुलिंस और मैथ्यू पेनरी-डेवी शामिल हैं। सीज़न 2 के साथ डायरेक्टर्स सना हमरी और लुईस हूपर भी शामिल हुए हैं।

द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर सीजन दो 29 अगस्त से प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिव तौर से इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध होगा।