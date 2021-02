मलाइका अरोरा सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं। उनके हॉट फोटो हमेशा वायरल होते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ वे और भी हॉट होती जा रही हैं। मलाइका अरोरा सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं। उनके हॉट फोटो हमेशा वायरल होते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ वे और भी हॉट होती जा रही हैं।









हाल ही में मलाइका ने अपने कुछ फोटो इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट किए हैं। इसमें वे अपनी सेक्सी लेग्स का प्रदर्शन कर रही हैं।









मलाइका ने फोटो के साथ कैप्शन दिया है- Look to the left , to the right , centre .... jus catch the light







ये फोटो खासे पसंद किए जा रहे हैं। दो घंटे में ही डेढ़ लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।