'इंडियन आइडल 14' को जज करते दिखेंगे कुमार सानू, बोले- एक नया रोमांच है...

kumar sanu became the new judge in indian idol: सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' अपने नए सीजन के साथ जल्द लौट रहा है। इस बार कुमार सानू इस शो में जज के रूप में नजर आने वाली है। वह श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी के साथ जजों के पैनल में शामिल होंगे।



इंडियन आइडल में जज के रूप में डेब्यू करने पर कुमार सानू ने कहा, इंडियन आइडल देश के सबसे प्रतिष्ठित गायन रियलिटी शो में से एक है, जो महत्वाकांक्षी गायकों को परफॉर्म करने और अपने कौशल और गायन के क्षेत्र में अपने लिए एक अलग पहचान स्थापित करने के लिए एक मंच देता है।

उन्होंने कहा, उस यात्रा का हिस्सा बनना वाकई खुशी की बात है, जिसमें उभरती प्रतिभाएं अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती हैं और भारतीय संगीत जगत का हिस्सा बनने के अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाती हैं।

कुमार सानू ने कहा, मैं पहले भी कई बार शो में अतिथि रह चुका हूं, लेकिन जज की भूमिका निभाना एक नया रोमांच है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। अक्सर कहा जाता है कि संगीत हमें भावनात्मक स्तर तक पहुंचाता है, जहां अकेले शब्द कम पड़ जाते हैं।

उन्होंने कहा, मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह पीढ़ी अपने अचूक 'सुर' और 'ताल' से हमारी भावनाओं को कैसे उद्वेलित करेगी। इस सीज़न के लिए मेरी आशा एक असली गायन रत्न को खोजने की है, जो आगे चलकर भारत और हमें गौरवान्वित करेगा।