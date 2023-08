विद्युत जामवाल के साथ एक्शन फिल्म में काम करना चाहती हैं कंगना रनौट

kangana ranaut wants to work with vidyut jammwal: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कंगना के पास इस समय कई प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। इसी बीच एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। कंगना ने विद्युत संग एक एक्शन फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की है।



कंगना रनौट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फैशन शो का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह विद्युत जामवाल संग रैंप वॉक करती दिख रही हैं। वीडियो पर कंगना ने लिखा, 'अच्छी जोड़ी... किसी को हमें एक्शन फिल्म में कास्ट करना चाहिए।'

बता दें कि फिल्म 'धाकड़' में कंगना जबरदस्त एक्शन करती नजर आई थीं। विद्युत जामवाल ने भी 'धाकड़' में कंगना के एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि एक लड़की है, जो वास्तव में कुछ अद्भुत कर रही है। उन्होंने मुझे गर्व से भर दिया।

कंगना रनौट के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'इमरजेंसी' में भारती की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का निर्देशन भी कंगना कर रही हैं। इसके अलावा वह तेजस, मणिकर्णिका रिटर्न्स, सीता और चंद्रमुखी 2 में दिखाई देंगी।