कंगना रनौट के बर्थडे पर फिल्म 'तेजस' का फर्स्ट लुक रिलीज

आज अभिनेत्री अपना जन्मदिन मना रही हैं और इस अवसर को अधिक खास बनाने के लिए, रोनी स्क्रूवाला की आरएसवीपी मूवीज़ ने अपनी अगली फिल्म 'तेजस' से अभिनेत्री का पहला लुक रिलीज़ कर दिया है।





आरएसवीपी मूवीज़ ने अपने हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "Dear #Tejas, Spread your wings and soar high, today and always. Airplane Wish you a very happy birthday





इस लुक में कंगना को एयरफोर्स की वर्दी में मुस्कराते हुए देखा जा सकता है। और, यह निश्चित रूप से टीम की तरफ़ कंगना के लिए एक बर्थडे गिफ़्ट है।







पिछले साल फ़िल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ भारतीय सेना का जश्न मनाने के बाद और पिप्पा नामक अपनी एक अन्य वॉर फिल्म की घोषणा करने के बाद, आरएसवीपी ने हाल ही में दिसंबर महीने से अपनी एयर फोर्स फ़िल्म 'तेजस' की शूटिंग शुरू कर दी है।

'तेजस' कंगना द्वारा अभिनीत एक साहसी और बहादुर लड़ाकू पायलट की कहानी है। भारतीय वायु सेना 2016 में महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में शामिल करने वाली देश की पहली रक्षा सेना थी। यह फिल्म इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है।







गर्व की भावना जगाने के लिए लिखी गई और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित करते हुए, इस मिशन बेस्ड फिल्म में हमें कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण कॉम्बैट मिशन से रूबरू करवाया गया है जिन्हें हमारे बल द्वारा आतंकवाद से हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अंजाम दिया जाता है।





सर्वेश मेवारा द्वारा लिखित और निर्देशित की जाने वाली, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह एक अन्य आरएसवीपी फिल्म है जो सशस्त्र बलों को सलाम करती है और देश को बड़े पैमाने पर प्रेरित करने का लक्ष्य रखती है।