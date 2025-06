मिनी ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बार्बी लुक, फ्लॉन्ट किया न्यू हेयरस्टाइल

जाह्नवी कपूर एक्टिंग से ज्यादा अपनी ग्लैमरस अदाओं के चलते सुर्खियों में रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है।

इस बार जाह्नवी ने अपना बार्बी लुक फैंस के साथ शेयर किया है। तस्वीरों में जाह्नवी पेरिस ब्रांड की रेड कलर की स्कल्पटेड मिनी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं।

इस ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस में जाह्नवी अपनी टोन्ड फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बैंग्स वाल हेयरस्टाइल करके अपने लुक को दमदार बनाया है।

जाह्नवी कपूर ने ग्लॉसी मेकअप करके अपना लुक कम्प्लीट ‍किया है। साथ ही आंखों पर काला सनग्लासेस लगाया है। एक्ट्रेस ने पैरो में हाई हिल्स कैरी की है।

तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, Freshly cut bangs always make me feel a way.

जाह्नवी कपूर जल्द ही फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वह सिद्धार्थ मल्होत्रा संग रोमांस करती दिखेंगी।