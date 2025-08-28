सबा आज़ाद बनीं ऋतिक रोशन के आलीशान जुहू अपार्टमेंट की किरायेदार, मासिक किराया सुनकर उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आज़ाद अक्सर अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब खबर आई है कि ऋतिक ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपना सी-फेसिंग अपार्टमेंट सबा आज़ाद को लीज पर दे दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील 4 अगस्त 2025 को साइन हुई है।

किराया और डील की डिटेल्स

अपार्टमेंट का मासिक किराया 75 हजार रुपये तय किया गया है, जबकि सुरक्षा राशि के रूप में 1.25 लाख रुपये अग्रिम भुगतान किया गया। यह लीज एग्रीमेंट एक साल के लिए है। हालांकि मार्केट रेट लाखों रुपये है, लेकिन रितिक ने कम कीमत में दिया है यह फ्लैट जुहू-वर्सोवा लिंक रोड पर स्थित पॉश मन्नत अपार्टमेंट्स (वर्तमान) में है, जिसका एरिया 12,000 वर्ग फुट है। स्थानीय ब्रोकरों के अनुसार, यहां एक सामान्य 3BHK फ्लैट का किराया 1 लाख से 2 लाख रुपये के बीच होता है।

पहले भी खरीदे थे करोड़ों के फ्लैट

यह पहली बार नहीं है जब ऋतिक ने इस बिल्डिंग में प्रॉपर्टी डील की हो। अक्टूबर 2020 में उन्होंने इसी कॉम्प्लेक्स में तीन फ्लोर खरीदे थे, जिसमें 18वां फ्लोर और 19-20वें फ्लोर का डुप्लेक्स शामिल था। इस डील की कुल कीमत करीब 97.5 करोड़ रुपये थी।





रियल एस्टेट में एक्टिव ऋतिक रोशन

ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन ने मई 2025 में मुंबई के अंधेरी में तीन फ्लैट 6.75 करोड़ रुपये में बेचे थे। इसके अलावा, ऋतिक ने हाल ही में दो कमर्शियल स्पेस भी लीज पर दिए हैं। एक स्पेस मुंबई के गोरेगांव में है, जिसका किराया 5.62 लाख रुपये प्रति माह है, जबकि दूसरा पुणे के खराड़ी में है, जिसका किराया 6.08 लाख रुपये प्रति माह है। फरवरी 2025 में उन्होंने पुणे के ईओएन खराड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9,209 वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस भी लीज पर दिया था।