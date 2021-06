कोरोना काल में मदद के लिए फिर आगे आए रितिक रोशन, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए मास्क किए डोनेट

में कई बॉलीवुड सेलेब्स मदद के लिए आगे आए हैं। बॉलीवुड एक्टर भी उस वक्त से लगातार मदद के लिए आगे आए हैं जब से देश कोविड-19 की गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। अब, सुपरस्टार ने फिर से 'आई लव मुंबई फाउंडेशन' में मास्क का महत्वपूर्ण योगदान दिया है।





इस समय फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मास्क बेहद आवश्यक है जिसमें स्वच्छता कार्यकर्ता, डॉक्टर, नर्स और यहां तक ​​कि सोसाइटी के अंडर प्रिवलीजिदड नागरिक भी शामिल हैं।





thank you for inspiring us to do good… One big team and we shall keep doing our bit !!! your words shall surely motivate us do better… thank you #pallaviBarman #AjaySingh — Rahul.N.Kanal (@Iamrahulkanal) June 13, 2021

रितिक रोशन को उनके दान के लिए धन्यवाद देते हुए, फाउंडेशन से राहुल एन कनाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, Thank you @iHrithik @hrxbrand for associating with @ilovemumbaifoundation team and being there for one and all… thank you for the super comfortable masks for our frontline and citizens… thank you for your kind words and means a lot to each one of us…”

रितिक रोशन हाल ही में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के अपने साथी सदस्यों के बीच 20 लाख रुपए की मदद के साथ आगे आए थे और राशन किट भी प्रदान की थी, जिससे 5,000 सदस्यों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें मदद मिलेगी।







कोविड-19 की पहली लहर के दौरान भी, रितिक CINTAA के बीच 25 लाख की राशि दान करने के लिए आगे आए थे जिसके साथ 4,000 दैनिक वेतन भोगी कलाकारों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की गई थी।





मुंबई पुलिस के लिए हैंड सैनिटाइजर का डोनेशन से लेकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा में योगदान देने व कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसेंट्रेटर्स तक, रितिक कई तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।