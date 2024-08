नताशा स्टैनकोविक के तलाक के एक महीने बाद ही हार्दिक पांड्या की लाइफ में हुई नई हसीना की एंट्री, साथ में मना रहे वेकेशन!

Hardik Pandya new girlfriend: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हार्दिक ने बीते दिनों एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से तलाक का ऐलान किया था। हार्दिक और नताशा को अलग हुए एक महीना भी नहीं हुआ है कि क्रिकेटर का नाम एक नई हसीना संग जुड़ने लगा है।

ताजा खबरों की माने तो हार्दिक पंड्या अब जैस्मिन वालिया को डेट कर रहे हैं। जैस्मिन वालिया एक ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में जैस्मिन वालिया ने अपने लिए खास जगह बनाई है। बताया जा रहा है कि हार्दिक और जैस्मिन वेकेशन मनाने ग्रीस गए हुए हैं।

दरअसल, जैस्मिन और हार्दिक ने वेकेशन के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की है। बीते दिनों स्विमिंग पूल किनारे से जैस्मिन ने अपनी कुछ हॉट बिकिनी तस्वीरें शेयर की थी। इसके बाद हार्दिक पांड्या नेभी इसी स्विमिंग पूल किनारे से एक रील शेयर की है।

भले ही हार्दिक और जैस्मिन ने साथ में कुछ शेयर नहीं किया हो, दोनों की तस्वीरों और वीडियो का बैकग्राउंड एक सा देखकर यूजर्स को जरा भी देर नहीं लगी थी दोनों एक ही जगह पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि 'हार्दिक पंड्या और जैस्मिन एकसाथ हैं क्या? ग्रीस में दोनों इंजॉय कर रहे हैं।'

बता दें कि जैस्मिन वालिया लंदन मूल की हैं। जैस्मिन के माता-पिता भारतीय मूल के हैं। जैस्मिन ब्रिटिश रियलिटी टीवी सीरीज The Only Way Is Essex का हिस्सा बनीं। साल 2014 में जैस्मिन ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था जैस्मिन ने साल 2018 में बॉलीवुड फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के लिए 'बॉम डिगी डिगी' सॉन्ग को रीमेक किया था।