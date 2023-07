गुरु रंधावा का नया गाना 'यू टॉकिंग टू मी' रिलीज़

What's Love Got to Do with It: प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर की नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी 'व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट?' सिनेमाघरों में अपनी उल्लेखनीय सफलता के बाद, बहुप्रतीक्षित फिल्म को अब नेटफ्लिक्स यूके में अपनी जगह बनाते हुए एक नया दर्शक वर्ग मिल गया है।