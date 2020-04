कोरोना वायरस ने ली एक और स्टार की जान, ग्रैमी अवॉर्ड विजेता एडम स्लेजिंजर का निधन

हाल ही में एक्टर एंड्रयू जैक के कोरोना वायरस से निधन की खबर सामने आई थी। और अब विनर सिंगर की कोरोना की वजह से मौत की खबर आई है।



एडम ने अपनी आखिरी सांस न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में ली। सोशल मीडिया पर आम यूजर्स के साथ-साथ सितारे भी एडम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही कोरोना वायरस को मात देकर लौटे ऑस्कर अवॉर्ड विजेता अभिनेता टॉम हैंक्स ने भी एडम को सोशल मीडिया पर याद किया।

टॉम हैंक्स ने उनके निधन पर पोस्ट शेयर कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि वो आज बेहद दुखी हैं। एडम स्लेजिंजर के बिना कोई प्लेटोन नहीं होगा, उनके That Thing You Do! के बिना, वो एक आश्चर्य थे, जिन्हें हमने COVID-19 के कारण खो दिया।'