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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 21 जून 2026 (07:02 IST)

फादर्स डे स्पेशल: बॉलीवुड की रियल लाइफ पिता-पुत्री की जोड़ियां, जिनका अटूट रिश्ता जीत लेता है हर दिल

fathers day 2026
हर बेटी की सफलता के पीछे अक्सर उसके पिता का प्यार, विश्वास और अटूट समर्थन होता है। बॉलीवुड ने पर्दे पर पिता-बेटी के कई खूबसूरत रिश्ते दिखाए हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी कई ऐसी जोड़ियां हैं, जिनका रिश्ता लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। 
 
इस 'फादर्स डे' पर आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी मशहूर पिता-बेटी की जोड़ियों के बारे में, जिनका स्नेह, भरोसा और एक-दूसरे के लिए सम्मान आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।

 

विद्या बालन और पी. आर. बालन: भरोसे, समर्थन और सम्मान से भरा रिश्ता 

विद्या बालन का अपने पिता पी. आर. बालन के साथ बेहद स्नेहपूर्ण और गहरा रिश्ता है। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि उनके परिवार, खासकर उनके पिता ने हमेशा उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभिनय के क्षेत्र में कदम रखने से लेकर हर चुनौती का सामना करने तक, उनके पिता हर कदम पर उनके साथ मज़बूती से खड़े रहे।
 
विद्या और उनके पिता का रिश्ता आपसी सम्मान, अटूट विश्वास और बिना किसी शर्त के मिले पारिवारिक समर्थन की खूबसूरत मिसाल है। यही भरोसा और हौसला उनकी सफलता की यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बना।
 

जाह्नवी कपूर और बोनी कपूर: प्यार और हौसले से बना मजबूत रिश्ता

जाह्नवी कपूर और बोनी कपूर बॉलीवुड की सबसे चर्चित पिता-बेटी की जोड़ियों में से एक हैं। बोनी कपूर ने हर मुश्किल और हर सफलता के दौर में अपनी बेटी का मजबूती से साथ दिया है। परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पल, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक मौकों पर दोनों के बीच की आत्मीयता उनके गहरे रिश्ते की झलक दिखाती है, जो प्यार, भरोसे और आपसी सम्मान पर टिका है।

 

आलिया भट्ट और महेश भट्ट: समझ, विश्वास और सीख का रिश्ता

आलिया भट्ट कई बार अपने पिता महेश भट्ट के जीवन पर पड़े प्रभाव का जिक्र कर चुकी हैं। समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ है, जिसकी नींव ईमानदारी, समझदारी और प्रोत्साहन पर टिकी है। महेश भट्ट हमेशा आलिया को जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शन देते रहे हैं और उनकी हर उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं।
 

दीपिका पादुकोण और प्रकाश पादुकोण: अनुशासन और संस्कारों की विरासत

दीपिका पादुकोण और उनके पिता, महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का रिश्ता सम्मान और मूल्यों पर आधारित है। दीपिका अक्सर कहती हैं कि अनुशासन, मेहनत, विनम्रता और कभी हार न मानने का जज़्बा उन्हें अपने पिता से ही मिला है। उनका रिश्ता इस बात का खूबसूरत उदाहरण है कि एक पिता की सीख जीवन की दिशा तय कर सकती है।
 

करीना कपूर खान और रणधीर कपूर: पापा की फोरेवर लाडली 

करीना कपूर खान और रणधीर कपूर के बीच हमेशा एक खास रिश्ता रहा है। परिवार में उतार-चढ़ाव आने के बावजूद दोनों के बीच का स्नेह कभी कम नहीं हुआ। पारिवारिक समारोहों से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक, करीना का अपने पिता के प्रति प्यार और सम्मान हमेशा साफ नजर आता है। दोनों का रिश्ता प्यार, अपनापन और खूबसूरत यादों से भरा हुआ है।
 

सोनम कपूर और अनिल कपूर: एक-दूसरे के सबसे बड़े चीयरलीडर

सोनम कपूर और अनिल कपूर बॉलीवुड की सबसे एक्सप्रेसिव पिता-बेटी की जोड़ियों में गिने जाते हैं। चाहे प्रोफेशनल उपलब्धि हो या निजी खुशी, दोनों हमेशा एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं। उनकी मस्तीभरी बातचीत, भावुक संदेश और मजबूत पारिवारिक जुड़ाव उनके रिश्ते को और भी खास बनाते हैं।
 

अनन्या पांडे और चंकी पांडे: दोस्ती जैसा खूबसूरत रिश्ता

अनन्या पांडे और चंकी पांडे का रिश्ता पिता-बेटी से कहीं बढ़कर एक अच्छे दोस्त जैसा भी है। सोशल मीडिया पर उनकी मजेदार नोकझोंक, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी केमिस्ट्री और हल्के-फुल्के अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे रिलेटेबल पिता-बेटी की जोड़ियों में शामिल कर दिया है। उनके रिश्ते में प्यार, दोस्ती और बेहतरीन समझ साफ नजर आती है।
 

श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर: सादगी और अपनापन से भरा रिश्ता

बॉलीवुड के सबसे चर्चित परिवारों में शामिल होने के बावजूद श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने हमेशा अपने रिश्ते को बेहद सहज और सादगीपूर्ण बनाए रखा है। श्रद्धा अक्सर अपने पिता के प्रोत्साहन और समर्थन की बात करती हैं, वहीं शक्ति कपूर भी अपनी बेटी की उपलब्धियों पर खुलकर गर्व जताते हैं। दोनों का रिश्ता प्यार, सम्मान और सच्ची दोस्ती का खूबसूरत उदाहरण है।
 
'फादर्स डे' के इस खास अवसर पर बॉलीवुड की ये प्यारी पिता-बेटी की जोड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि शोहरत और सफलता से कहीं बढ़कर परिवार का प्यार, पिता का मार्गदर्शन और उनका अटूट साथ ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होता है। यही रिश्ता हर बेटी को आगे बढ़ने का हौसला देता है और हर पिता के लिए उसकी बेटी हमेशा सबसे अनमोल रहती है।
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