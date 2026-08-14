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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (14:37 IST)

ग्रैंड पियानो के साथ तारा सुतारिया का विंटेज अवतार, ब्लैक ड्रेस में दिखीं बेहद हसीन

tara sutaria
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (14:41 IST)
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बॉलीवुड की 'फैशन क्वीन' तारा सुतारिया एक बार फिर अपने अट्रैक्टिव और ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में तारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। 
 
ग्रैंड पियानो के साथ किया गया यह फोटोशूट 1950 के दशक के ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर की याद दिलाता है। तस्वीरों में तारा सुतारिया का लुक पूरी तरह से 'रेट्रो-रॉयल्टी' को बयां करता है। 
 
तारा के इस ग्लैमरस अवतार को कम्प्लीट करने में उनके हेयरस्टाइल और मेकअप की अहम भूमिका रही है। 1950 के दशक का क्लासिक अपडो, जिसमें सामने की तरफ एक साइड वेव दी गई है। यह हेयरस्टाइल उनके नेकलाइन और पर्ल नेकलेस को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा है।
 
शार्प विंग्ड आईलाइनर, मस्कारा कोटेड पलकें, कंटूर्ड चीकबोन्स और न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक ने उनके लुक को एक न्यूट्रल लेकिन बेहद स्टनिंग फिनिश दी है।
 
तारा ने ब्लैक कलर की एक स्लीक और फिटेड फीचर्ड लेस गॉर्जियस कॉर्सेट-स्टाइल मैक्सी ड्रेस पहनी हुई है। ड्रेस में बना बारीक लेस पैटर्न और कॉर्सेट बासलाइन उन्हें एक परफेक्ट सिजलिंग और शेप्ड सिलुएट दे रहा है।
 
इस गॉर्जियस ब्लैक आउटफिट को निखारने के लिए तारा ने कोहनी तक आने वाले ऑपेरा ग्लव्स कैरी किए हैं। गले में कई परतों वाला विंटेज पर्ल नेकलेस और कानों में मैचिंग पर्ल स्टड्स उनके इस एलिगेंट लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
 
तारा सुतारिया की ये तस्वीरें केवल उनके कपड़ों की वजह से ही नहीं, बल्कि उनके कातिलाना पोज़ की वजह से भी ट्रेंड कर रही हैं। पियानो पर झुककर दिए गए पोज़ में उनकी टोन्ड बॉडी और कातिलाना अदाएं साफ नजर आ रही हैं।
 
तारा का साइड प्रोफाइल, नज़ाकत से भरी नज़रें और चेहरे पर एक धीमी सी मिस्ट्री उन्हें बेहद अट्रैक्टिव और बोल्ड लुक दे रही है। हर एक फोटो में तारा का आत्मविश्वास और सधा हुआ एक्सप्रेशन इस फोटोशूट को एक इंटरनेशनल मैगज़ीन कवर जैसा फील देता है।
 
तारा सुतारिया का यह पियानो थीम वाला विंटेज फोटोशूट जमकर वायरल हो रहा है। फैंस कमेंट सेक्शन में उन्हें 'ऑड्रे हेपबर्न' जैसी क्लासिक दीवा से कंपेयर कर रहे हैं। फैशन लवर्स और उनके फैंस तारा के इस सिजलिंग और एलिगेंट बैलेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
 
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