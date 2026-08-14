रानी मुखर्जी को ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट से किया सम्मानित, यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारती फिल्म हस्ती बनीं

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रानी मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने भारतीय सिनेमा में करीब तीन दशक के उल्लेखनीय योगदान तथा महिलाओं, बच्चों और वंचित समुदायों के लिए उनके निरंतर कार्य के लिए मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट.) की उपाधि से सम्मानित किया है।

रानी को यह सम्मान मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वेयर में आयोजित विशेष समारोह में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) 2026 के दौरान प्रदान किया गया। इस सम्मान के साथ रानी मुखर्जी शाहरुख खान के बाद ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट पाने वाली दूसरी भारतीय फिल्म हस्ती बन गई हैं। विश्वविद्यालय ने 2019 में शाहरुख खान को उनके परोपकारी कार्यों और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया था।

सम्मान स्वीकार करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करना मेरी जिंदगी के सबसे विनम्र और भावुक पलों में से एक है। जब मैं छोटी बच्ची थी, तो हर किसी की तरह मेरा भी सपना था कि मैं अपने परिवार और अपने देश को गौरवान्वित करूं। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे होगा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं किसी चीज में पूरी मेहनत से अच्छा बनने की कोशिश करूंगी, तो मेरे माता-पिता खुश होंगे। सिनेमा उस सपने को पूरा करने का माध्यम बन गया।

अपने करियर में जोखिम लेने और फिल्मों के चुनाव को लेकर रानी ने कहा, मैं अपने करियर की शुरुआत से ही जोखिम लेने वाली रही हूं। मैंने हमेशा ऐसी फिल्मों को चुना, जिन्होंने सबसे पहले मेरे दिल पर असर किया। ऐसी कहानी जिसे बताया जाना जरूरी हो, ऐसी कहानी जो लोगों को प्रेरित और सशक्त करे।

उन्होंने कहा, मैंने हमेशा चुपचाप ऐसी फिल्मों के जरिए भारत की सशक्त लड़कियों और महिलाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिनका दिल सही जगह पर हो। जरूरतमंद लोगों और तत्काल सहायता की तलाश करने वालों के लिए मैं जो काम करती हूं, उसे लेकर भी मैं उतनी ही भावुक हूं।

फिल्मों की ताकत और कलाकारों की जिम्मेदारी पर रानी ने कहा, मैं हमेशा से मानती आई हूं कि फिल्में लोगों के विचार बदलने से पहले उनके दिल बदल सकती हैं। इसलिए यह सम्मान मेरे लिए शब्दों में व्यक्त करने से कहीं अधिक मायने रखता है। हर कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ प्रदर्शन या अभिनय तक सीमित नहीं होती। हम चुपचाप अपनी संस्कृति के राजदूत बन जाते हैं।

ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के चांसलर जॉन ब्रमबी ने कहा, रानी मुखर्जी के उल्लेखनीय कार्य ने मनोरंजन की सीमाओं को पार करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और समावेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाओं को जन्म दिया है। मानवतावादी कार्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें इस मानद डॉक्टरेट के लिए एक असाधारण योग्य प्राप्तकर्ता बनाती है।

इस सम्मान को भारत और दुनियाभर के दर्शकों को समर्पित करते हुए रानी ने कहा, मैं इस सम्मान को सिर्फ रानी मुखर्जी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी भारतीय के रूप में गर्व से स्वीकार करती हूं, जिसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी संस्कृति और अपने सिनेमा का जश्न मनाते हुए देखकर गर्व महसूस हो रहा है। मैं यह सम्मान उन सभी भारतीय कलाकारों की ओर से स्वीकार करती हूं, जिन्होंने हमेशा विश्वास किया है कि कहानियां देशों के बीच दोस्ती का निर्माण कर सकती हैं।