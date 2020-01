दीपिका पादुकोण की ‘छपाक’ को IMDb पर मिले 10 में से सिर्फ 4.4 स्टार, भड़के फैंस

की फिल्म ‘छपाक’ 10 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है। दीपिका के जाने के कारण फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ देखा जा सकता है। लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके बावजूद फिल्म को IMDb पर खराब रेटिंग मिली है जिसके बाद फैन्स ने गड़बड़ी की आशंका जताई है।

Bhakts at it again. #Chhapaak is 4.3 on IMDB. Compare this to Tanhaji which is 9.0 currently. What else can you expect from such lowlifes? pic.twitter.com/A85p2ByccA — Vishal Agnihotri (@Dilliwasi) January 11, 2020

The idiot bhakts are deliberately rating #Chhapaak low on #IMDB even without watching the film. The critics section (10-13 reviews) is positive but still film has 4.3/10 rating right now. They think by doing this they can demean the stature of the film! Idiots — AAVISHKAR (@aavishhkar) January 11, 2020

rating on IMDb is being raided.@thepeeinghuman

Check this out, time to do something. pic.twitter.com/O6qVENZwaz — The pundit (@iamjajware) January 13, 2020

दरअसल, IMDb पर दीपिका की फिल्म को ज्यादातर लोगों ने सिर्फ 1 रेटिंग दी है। जिसकी वजह से IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग सोमवार को 4.3 पहुंच गई थी। कई ट्विटर यूजर्स इस गिरती रेटिंग पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिल्म समर्थन करते हुए कई लोगों ने इसे शर्मनाक बताया है और कइयों ने इसे ‘भक्तों’ द्वारा किया गया अटैक तक कह दिया है। आइए, देखते हैं यूजर्स क्या-क्या कह रहे हैं-फिलहाल IMDb पर ‘छपाक’ की रेटिंग 4.6 पहुंच गई है। वहीं, दीपिका की फिल्म के साथ रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ को 8.7 रेटिंग मिली है। हालांकि इन दोनों फिल्मों की रेटिंग अभी भी लगातार बढ़ रही है।