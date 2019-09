मेगास्टार चिरंजीवी की 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' का ट्रेलर 18 सितंबर को ग्रैंड अंदाज में किया जाएगा लॉन्च

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड के महानायक की अपकमिंग फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' के टीजर के साथ दर्शकों का करने के बाद, निर्माता 18 सितंबर 2019 को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक भव्य कार्यक्रम के लिए तैयार हैं।इस इवेंट को खास बनाने के लिए प्री-रिलीज इवेंट में फरहान अख्तर, राम चरण, चिरंजीवी और फिल्म के कलाकार शामिल होंगे। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए लिखा, The Sye Raa Pre Release Event & Trailer Launch will be held at LB Stadium, Hyderabad on September 18th.