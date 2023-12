'एनिमल' की जबरदस्त सफलता से भावुक हुए बॉबी देओल, बोले- भगवान बहुत दयालु हैं | bobby deol gets emotional after animal achieves success at box office

'एनिमल' की जबरदस्त सफलता से भावुक हुए बॉबी देओल, बोले- भगवान बहुत दयालु हैं

Bobby Deol gets emotional on the success of Animal: संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकार प्रमुख भूमिका में हैं।



फिल्म में बॉबी देओल ने विलेन का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'एनिमल' की सफलता से बॉबी देओल बेहद खुश है। सोशल मीडिया पर बॉबी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी आंखों में फिल्म की सफलता पर खुशी के आंसू दिख रहे हैं।

वीडियो में बॉबी देओल पैपराजी को पोज देते और बात करते दिख रहे हैं। इसके बाद वो सभी को थैंक्यू कहते हैं। वह कुछ लोगों से गले मिल रहे हैं और इस दौरान उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने आंसू पोंछते हैं और वहां मौजूद पैपराजी को देख स्माइल करते हैं।

बॉबी देओल सभी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं, थैंक यू वैरी मच। भगवान बहुत दयालु हैं। इतना प्यार मिल रहा है इस फिल्म के लिए। ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूं।

बॅाबी देओल ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर है, जिसमें वह अपने फैंस के साथ सिनेमाघर में जमीन पर बैठकर फिल्म देखते नजर आए। इसी के साथ फोटो के कैप्शन में लिखा, 'मुझे मिलने वाले सभी प्यार और सराहना के लिए आभारी हूं।'