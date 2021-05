Ananya Panday ने इंडस्ट्री में दो साल किए, एक्ट्रेस ने शेयर किया अपना फिल्मी सफर

उन्होंने कहा, मेरे प्रशंसकों के बिना कुछ भी संभव नहीं था (मुझे यह शब्द को पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अननियन्स नाम से संबोधित करूंगी- एक ऐसा शब्द जो उन्होंने खुद के लिए तैयार किया है) जो असीम प्यार वे मुझे हर दिन बरसाते हैं वह मुझे दोगुना काम करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी कड़ी मेहनत करती रहूंगी, अपने आप को चुनौती देती रहूंगी, कभी भी सीखना बंद नहीं करूंगी और फिल्म के सेट पर और भी बहुत सारे एडवेंचर के लिए तैयार हूं।

अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, Forever grateful for the love that pours in everyday #2YearsOfSOTY2