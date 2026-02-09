सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. amrita singh birthday special relationship with sharmila tagore and saif ali khan
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (10:42 IST)

सास शर्मिला टैगोर के साथ कमरे में अकेले जाने से डरती थीं अमृता, सैफ से करती थीं ये मिन्नतें!

amrita singh birthday
बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता सिंह 9 फरवरी को अपना 68वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 1980 के दशक में अपनी तीखी आवाज और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अमृता ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है। पाकिस्तान (हड़प्पा) में जन्मीं और दिल्ली के रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली अमृता ने जब 1983 में फिल्म 'बेताब' से डेब्यू किया, तो रातों-रात स्टार बन गईं।
 
अमृता सिंह का करियर जब सातवें आसमान पर था, तब उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो उनसे उम्र में 12 साल छोटा था और तब तक बॉलीवुड में अपनी जगह तलाश रहा था—वो थे पटौदी खानदान के चश्मे-चिराग सैफ अली खान। सैफ की मासूमियत और अमृता की बेबाकी के बीच प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने 1991 में दुनिया की परवाह किए बिना गुपचुप निकाह कर लिया।
 
शादी के बाद अमृता को न केवल करियर छोड़ना पड़ा, बल्कि पटौदी परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। एक पुराने इंटरव्यू में अमृता ने खुलासा किया था कि उनकी सास, दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ उनके रिश्ते काफी तनावपूर्ण थे।
 
अमृता ने बताया था कि वह सैफ से अक्सर यह गुजारिश करती थीं कि प्लीज, मुझे मम्मी (शर्मिला टैगोर) के साथ कमरे में अकेला मत छोड़ना। अमृता को डर लगता था कि वह सास के साथ अकेले बातचीत कैसे करेंगी, क्योंकि उनके बीच वैचारिक मतभेद बहुत गहरे थे। कहा जाता है कि शर्मिला इस शादी के खिलाफ थीं, क्योंकि सैफ ने उन्हें बिना बताए अमृता को अपना जीवनसाथी चुना था और दोनों के बीच उम्र का बड़ा फासला था।
 
फिल्मों में आने से पहले अमृता एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थीं। 2004 में तलाक के बाद, अमृता ने अकेले ही सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की परवरिश की। उन्होंने खुद को स्क्रीन से दूर रखा ताकि वह बच्चों को पूरा वक्त दे सकें।
 

सैफ और अमृता का 'बेखुदी' से तलाक तक का सफर

सैफ और अमृता की पहली मुलाकात फिल्म 'बेखुदी' के सेट पर एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। उस समय अमृता एक स्थापित अभिनेत्री थीं और सैफ स्ट्रगलर। सैफ पहली ही नजर में अमृता पर दिल हार बैठे थे। हालांकि, यह 13 साल का सफर 2004 में खत्म हो गया, लेकिन आज भी अमृता सिंह अपनी गरिमा और आत्मनिर्भरता के लिए जानी जाती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पॉज़िटिव रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ का असर, 'वध 2' ने दूसरे दिन दिखाई 90% की जबरदस्त बढ़त

पॉज़िटिव रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ का असर, 'वध 2' ने दूसरे दिन दिखाई 90% की जबरदस्त बढ़तनीना गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर 'वध 2' आखिरकार रिलीज़ हो चुकी है। रिलीज के साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त असर दिखाया है। जो फिल्म कभी ओटीटी पर एक स्लीपर हिट बनकर सामने आई थी, वही वध अब एक भरोसेमंद और ऑडियंस-लव्ड ब्रांड में बदल चुकी है।

जब कंगना रनौट ने की अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट करने की कोशिश, एक्टर का रिएक्शन देख दंग रह गई थीं 'क्वीन'

जब कंगना रनौट ने की अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट करने की कोशिश, एक्टर का रिएक्शन देख दंग रह गई थीं 'क्वीन'बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों कंगना का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है। वीडियो में कंगना एक्टर अक्षय खन्ना को लेकर बात करते नजर आ रही हैं। वह स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने एक बार अभिनेता अक्षय खन्ना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी।

को-स्टार्स संग रोमांटिक डांस पर आकांक्षा चमोला हो रहीं ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

को-स्टार्स संग रोमांटिक डांस पर आकांक्षा चमोला हो रहीं ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में हैं। आकांक्षा अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। लेकिन इन दिनों वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने एक वीडियो की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं।

'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता के बीच आमिर खान ने उठाया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल, बोले- अगर 15 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होती तो...

'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता के बीच आमिर खान ने उठाया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल, बोले- अगर 15 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होती तो...बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भले ही यह फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है, लेकिन सिनेमाघरों में अभी भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है। 'धुरंधर' का कलेक्शन 1300 करोड़ के पार हो चुका है।

ब्लैक गाउन में दीपिका पादुकोण का कातिलाना अंदाज, इंटरनेट पर वायरल हुई हॉट तस्वीरें

ब्लैक गाउन में दीपिका पादुकोण का कातिलाना अंदाज, इंटरनेट पर वायरल हुई हॉट तस्वीरेंदीपिका पादुकोण की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में उनकी ग्लैमरस ड्रेस और स्टाइलिश लुक ने सभी का ध्यान खींचा। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और आकर्षक ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी आकर्षक बना दिया है। तस्वीरों में दीपिका का लुक किसी 'इंटरनेशनल डीवा' से कम नहीं लग रहा है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com