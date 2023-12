'कौन बनेगा करोड़पति 15' का सफर हुआ खत्म, आंखों में आंसू लिए अमिताभ बोले- अब हम जा रहे... | amitabh bachchan said goodbye to kaun banega crorepati 15

these actors all set to dazzle the big screen again in 2024: 2023 विभिन्न शैलियों के मनोरंजन के लिए एक ब्लॉकबस्टर वर्ष रहा है। चाहे वह बड़े बैनर की फिल्में हों या ओटीटी पर पथ-प्रदर्शक सामग्री, इस वर्ष ऐसे शानदार शीर्षक आए हैं जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आने वाले वर्ष में अद्भुत सामग्री देखने को मिलेगी और मंच पर नए कलाकारों की एंट्री होगी जो इस क्षेत्र को आगे ले जाएगी।