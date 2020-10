यलो कलर की ड्रेस में मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज, फैंस कर रहे जमकर तारीफ

भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट एक्ट्रेस मोनालिसा अपनी हॉट तस्वीरों और वीडियोज के कारण सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। कभी बिकिनी पहन तो कभी हॉट ड्रेस पहन मोनालिसा फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं।



हाल ही में मोनालिसा ने अपनी ग्लैमरस तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है। यलो कलर की ड्रेस में मोनालिसा बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। फैंस मोनालिसा के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

इस तस्वीर के साथ मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, She Possessed Incredible Inner Strength ... She Is A Survivor...













मोनालिसा सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर उनकी कई खूबसूरत तस्वीरें है।



इन तस्वीर में मोनालिसा पिंक कलर का टॉप और ब्लू जींस में नजर आ रही हैं। जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं।





मोनालिसा ने भोजपुरी सिनेमा के साथ ही हिन्दी फिल्मों और सीरियल्स में भी जबरदस्त पहचान बनाई है। उन्होंने अब तक मनी है तो हनी है, सरकार राज, गंगा पुत्र और काफिला जैसी कई बॉलीवुड फिल्में की हैं।

मोनालिसा आखिरी बार सीरियल 'नजर' में डायन का किरदार निभाते हुए दिखाई दी थीं। इसके अलावा मोनालिसा ने बिग बॉस 10 में भी अपने अंदाज से खूब पहचान बनाई थी।