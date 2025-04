केसरी चैप्टर 2 के लिए नहीं दिख रहा दर्शकों में क्रेज, क्या अक्षय कुमार की मूवी की ओपनिंग रहेगी सुस्त

अक्षय कुमार की नई फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है, लेकिन दर्शकों में इसे लेकर कोई खास हलचल नहीं है। फिल्म जलियांवाला बाग कांड पर आधारित है और ऐतिहासिक महत्व रखती है, फिर भी ओपनिंग ठंडी रहने की संभावना जताई जा रही है।



अक्षय कुमार की स्टार पावर में आई गिरावट

कुछ साल पहले तक अक्षय कुमार का नाम ही फिल्म की गारंटी माना जाता था। उनकी फिल्मों को लेकर प्रचार महीनों पहले से शुरू हो जाता था और ओपनिंग डे पर सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अक्षय की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं, जिससे दर्शकों का भरोसा हिल गया है।

अब दर्शक पहले रिव्यू और रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, फिर जाकर टिकट बुक करते हैं। इसका असर ये हुआ है कि फिल्म प्रोड्यूसर भी प्रचार-प्रसार में ज्यादा खर्च करने से कतराने लगे हैं।









'केसरी चैप्टर 2' को लेकर ना प्रचार, ना चर्चा

अक्षय कुमार की नई फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है, लेकिन इसे लेकर किसी भी प्रकार का क्रेज नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया, थिएटर पोस्टर या प्रमोशन इवेंट्स में इस फिल्म की मौजूदगी ना के बराबर है। कई लोगों को तो इस फिल्म के नाम तक की जानकारी नहीं है।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग औसत या कमजोर रहने वाली है। अगर फिल्म की कहानी और निर्देशन दमदार हुआ, तो शायद माउथ पब्लिसिटी के जरिए थोड़ी बहुत कमाई हो सके।









ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है फिल्म की कहानी

'केसरी चैप्टर 2' की कहानी "The Case That Shook the Empire" नामक किताब पर आधारित है, जिसे रघु पलय और पुष्पा पलट ने लिखा है। यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड और उस पर केस लड़ने वाले सी शंकरन नायर की कहानी पर आधारित है।

ऐसे विषय का फिल्मी रूपांतरण अगर सही ढंग से किया गया, तो यह एक दमदार और यादगार फिल्म साबित हो सकती है।

'शंकरा' से 'केसरी चैप्टर 2' तक: नाम बदलने की रणनीति

मजेदार बात यह है कि इस फिल्म का नाम पहले 'शंकरा' रखा गया था, लेकिन करण जौहर ने इसे बदलकर 'केसरी चैप्टर 2' कर दिया। इसके पीछे कारण है कि उनकी पिछली फिल्म 'केसरी' हिट रही थी और अब वह उसी ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल कर फिल्म को एक सीक्वल जैसा रूप देना चाहते हैं।

हालांकि, फिल्म की कहानी और 'केसरी' के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के लिहाज से यह एक स्मार्ट चाल कही जा सकती है।

भविष्य कैसा होगा 'केसरी चैप्टर 2' का?

फिलहाल तो फिल्म को लेकर ना ही सोशल मीडिया में कोई हलचल है और ना ही ट्रेड में। अक्षय कुमार के प्रशंसकों को जरूर उम्मीद होगी कि यह फिल्म उनके करियर को फिर से रफ्तार दे। लेकिन शुरुआती संकेतों के अनुसार, फिल्म की ओपनिंग ठंडी रहने वाली है।