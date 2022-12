Royal Enfield, Hero, Honda, Kawasaki की इन सस्ती बाइक्स की 2023 में होगी धमाकेदार इंट्री, फीचर्स उड़ा देंगे होश

Upcoming new bikes in India in 2023 : दुनिया में भारत का टूव्हीलर बाजार सबसे बड़ा है। 2023 में भारतीय 2-wheeler मार्केट 2023 में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। नए साल में कई नई बाइक्स बाजार में इंट्री करेंगी। पेट्रोल के बाद अब इलेक्ट्रिक बाइक की भी एंट्री नए साल में होगी। Royal Enfield की 650cc twin-cylinder cruiser मोटरसाइकल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही यामाहा अपनी 250cc adventure बाइक को भी लॉन्च करने वाली है। जानते हैं कौनसी बाइक 2023 में बाजार में मचाएगी धमाका-

Honda CBR300R : Honda अपनी नई CBR300R को

2023 के जून में लॉन्च कर सकती है। बाइक 286cc single-cylinder liquid-cooled engine के साथ आएगी। इस बाइक को 2,00,000 से 2,29,999 की कीमत के बीच लॉन्च किया जा सकता है।







Royal Enfield Bullet 350 Next Gen : Royal Enfield Bullet 350 Next Gen की तस्वीरें सामने आई थीं। इसमें मई 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि नए मॉडल में क्या बदलाव होंगे, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Royal Enfield Bullet 350 Next Gen की कीमत 1,50,000 से 1,80,000 के बीच हो सकती है।







Royal Enfield Himalayan 450 : माना जा रहा है कि Royal Enfield Himalayan 450 को 2023 के मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। बाइक की कीमत 2,60,000 से 3,00,000 के बीच हो सकती है। बाइक एक ही वैरिएंट में मिलेगी, जिसमें

450 cc BS-VI का इंजन होगा।







Harley-Davidson Custom 1250 : Harley-Davidson Custom 1250 एक क्रूजर बाइक होगी, जिसमें मार्च 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। इसे 16,00,000 से 17,00,000 के प्राइज टैग के साथ भारत में लॉन्च किया जा सकता है।





Hero Maestro Xoom 110 : Hero Maestro Xoom 110 को जनवरी 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। स्कूटर का एक वैरिएंट ही आएगा, जिसमें 110cc BS-VI इंजन होगा।







Kawasaki Ninja H2 SX SE : Kawasaki अपनी बाइक Ninja H2 SX SE को नए कलेवर में लॉन्च कर सकती है। इसे 2023 की जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है। बाइक को 28,50,000 से 29,50,000 कीमत की रेंज में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसे भी एक वैरिएंट में ही लॉन्च किया जाएगा जो 998 cc BS-VI इंजन वाला होगा।







Hero Maestro Xoom 110 : हीरो अपने

Maestro Xoom 110 स्कूटर को जनवरी 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। 110cc BS-VI इंजन के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया जा सकता है।





Honda CB350 Brigade : Honda अपनी बाइक

CB350 Brigade को भारत में 2023 की फरवरी में लॉन्च कर सकता है।

CB350 Brigade को नए डिजाइन और फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है। CB350 Brigade में cylinder 348cc air-cooled motor इंजन रहेगा। इसे 2,00,000 से 2,10,000 की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।