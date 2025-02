Ola new electric scooter: थर्ड जनरेशन के मॉडल के साथ धमाका मचाने को तैयार ओला स्कूटर के नए मॉडल, जानिए कितने सस्ते

New Kia Syros launched; prices in India start at Rs 9 lakh : किआ Kia ने अपनी नई ब्रांड एसयूवी सिरोस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। किआ ने अपना सिरोस को पिछले साल दिसंबर में पेश किया था। इसके बाद 3 जनवरी 2025 से कार की बुकिंग शुरू कर दी थी। अब किआ ने अपनी नई सिरोस की कीमत का भी खुलासा कर दिया है। किआ सिरोस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8,99,900 रुपए से शुरू हैं।