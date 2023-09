Bajaj Pulsar N150 : 50 KM का माइलेज, जानिए नई बजाज पल्सर एन 150 में और क्या है खूबियां

Bajaj Pulsar N150 launched in India know complete details of price engine features and specifications : दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो ने 150 सीसी में नई पल्सर एन150 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने यहां कहा कि पल्सर एन150 विस्तारित पल्सर पोर्टफोलियो के लिए एकदम सही जोड़ है, जिसने पिछले 18 महीनों में कई सनसनीखेज लॉन्च देखे हैं। इनमें अब तक का सबसे बड़ा पल्सर एन250 और अविश्वसनीय रूप से सफल पल्सर एन160 शामिल हैं। पल्सर एन150 के साथ, भारत की सबसे कंपनी ने अधिक बिकने वाली स्पोर्ट्स बाइक परिवार को एक योग्य नया सदस्य मिला है।

डिज़ाइन भाषा गतिशील और ऊर्जावान चरित्र रेखाओं, सख्त अनुपात और आधुनिक एयरो गतिशीलता का दावा करती है। यह एक स्पोर्टियर अंडरबेली एग्जॉस्ट से लैस है जो उच्च आरपीएम देता है। बेली पैन, फ्रंट फेयरिंग और फ्रंट फेंडर जैसे फ्लोटिंग बॉडी पैनल प्रभावशाली प्रोफ़ाइल को पूरा करते हैं।

Bajaj Pulsar N150 price engine features and specifications

3 कलर ऑप्शन में आई बाइक : यह नई बाइक तीन कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगी। इसमें रेसिंग रेड, एबोनी ब्लैक और मेटालिक पर्ल व्हाइट शामिल है। बजाज ने नई Pulsar N150 की कीमत 1.17 लाख (एक्स-शोरूम) रुपए रखी है।

दमदार इंजन : नई Pulsar 149.6cc सिंगल-सिलेंडर मोटर से लैस है, जो 8,500rpm पर 14.5bhp की पॉवर और 6,000rpm पर 13.5Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। Pulsar N150 का आउटपुट लगभग पल्सर Pulsar P150 के समान ही है. इंजन को पांच-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कंपनी ने बाइक के लिए 45 से 50 किमी/लीटर तक के माइलेज का दावा किया है।

LED हेडलाइट सेटअप के साथ N150 में LCD सेटअप के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसमें एक एनालॉग टैकोमीटर एवं स्पीडोमीटर, ट्रिपमीटर और ओडोमीटर के लिए एक डिजिटल इनसेट है. Pulsar N150 में सेफ्टी फीचर्स के लिए सिंगल-चैनल ABS और एक साइड-स्टैंड कट-ऑफ सेंसर दिया गया है। बाइक को फ्रंट डिस्क ब्रेक एवं रियर ड्रम ब्रेक के साथ सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया है।

बजाज ऑटो के अध्यक्ष (मोटरसाइकिल) सारंग कनाडे ने कहा कि 20 साल पहले, हमने पहली पल्सर 150 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च की थी, जिसने एंट्री-लेवल स्पोर्ट बाइकिंग सेगमेंट को हिलाकर रख दिया था और तब से यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 150 सीसी मोटरसाइकिल रही है। एन150 के साथ, पल्सर अपने सबसे बड़े और बोल्ड अवतार में सड़क पर राज करने के लिए वापस आ गया है।

इसकी आक्रामक स्टाइलिंग, सेगमेंट-अग्रणी विशेषताएं, शानदार ऑन-रोड प्रदर्शन और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक कीमत इसे पल्सर परिवार के लिए एक शानदार मूल्यवर्धन बनाती है। हमारा टारगेट हर किसी के लिए सवारी के आनंद को सुलभ बनाना है और यह नई बाइक उस मिशन का प्रमाण है।