शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. raghopur assembly election result : tejashwi yadav vs satish kumar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (14:50 IST)

कौन है सतीश कुमार, जिन्होंने तेजस्वी यादव को राघोपुर में दिन में दिखाए तारे

tejashwi yadav satish kumar
Bihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस चुनाव में लालू यादव की पार्टी फिलहाल 30 से भी कम सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। यहां तक गठबंधन के सीएम उम्मीदवार और राघोपुर से राजद प्रत्याशी तेजस्वी यादव पर भी हार का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा नेता सतीश कुमार 30 में से 11 राउंड के बाद यहां से करीब 5 हजार वोटों से आगे हैं।
 
राघोपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए तेजस्वी यादव इस बार कांटे के मुकाबले में फंसे नजर आ रहे हैं। लालू परिवार का गढ़ मानी जाने वाली इस यादव बहुल सीट पर इस बार पासा पलटता दिखाई दे रहा है। ALSO READ: जन सुराज की 'जमानत' जब्त! खाता भी नहीं खुला, क्या प्रशांत किशोर लेंगे राजनीति से संन्यास?
 
कौन हैं सतीश कुमार : सतीश कुमार भी बिहार की राजनीति में दिग्गज नेता माने जाते थे। पहले वे जदयू में थे हालांकि बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्‍होंने राबड़ी देवी को हराया था। हालांकि 2015 और 2020 में उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा था।
 
संकट में लालू परिवार की सीट : राघोपुर से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव भी यहां से जीतकर उप मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी उनकी उम्मीदें आसमान पर थी लेकिन जिस सतीश कुमार को उन्होंने 2 बार हराया वे ही इस बार राजद के दिग्गज नेता पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं।
 
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने यहां से चंचल कुमार चुनावी मैदान में उतारा तो तेजप्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने प्रेम कुमार को टिकट दिया। 
edited by : Nrapendra Gupta 
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

जन सुराज की 'जमानत' जब्त! खाता भी नहीं खुला, क्या प्रशांत किशोर लेंगे राजनीति से संन्यास?

जन सुराज की 'जमानत' जब्त! खाता भी नहीं खुला, क्या प्रशांत किशोर लेंगे राजनीति से संन्यास?बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) और उनकी राजनीतिक पहल जन सुराज के लिए एक बड़ी निराशा लेकर आए हैं। व्यापक प्रचार और जमीन पर लंबे समय तक काम करने के बावजूद, जन सुराज के उम्मीदवारों ने कहीं भी निर्णायक बढ़त नहीं बनाई, और शुरुआती रुझानों में भी उनका खाता नहीं खुला।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थिति

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थितिBihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया है। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है।

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार में SIR ने किया खेल, चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार में SIR ने किया खेल, चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादवBihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। चुनाव परिणाम से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

Election Updates: कौन बनेगा बिहार का 'बॉस', क्या टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टी

Election Updates: कौन बनेगा बिहार का 'बॉस', क्या टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टीBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो राज्य में बहुत ही रोमांचक स्थिति निर्मित हो गई है। कुछ समय पहले तक हालात यह थे कि नीतीश कुमार ‍एक बार फिर बिहार के मुख्‍यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे परिणाम का आंकड़ा आगे बढ़ा स्थितियां पूरी तरह बदलती नजर आ रही हैं। लगभग 85 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है।

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के 4 बड़े कारण, तेजस्वी को राहुल से दोस्ती करना पड़ा भारी

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के 4 बड़े कारण, तेजस्वी को राहुल से दोस्ती करना पड़ा भारीबिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार से सियासी विश्लेषकों और चुनावी पूर्वानुमान को भी धवस्त कर दिया है। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भले ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ खूब आई हो लेकिन चुनाव नतीजे बताते है कि महागठबंधन को बिहार की जनता ने बुरी तरह खारिज कर दिया है। अब तक के रुझान और नतीजे बता रहे है कि बिहार में NDA गठबंधन अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है।
Webdunia
