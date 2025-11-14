क्या बिहार में 'बड़े भाई' बनेंगे नीतीश! JDU की धमाकेदार वापसी, RJD-कांग्रेस महा-हार की ओर?

JDU का 'बड़ा भाई' बनना : रुझान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि JDU (75-85 सीटों की बढ़त) NDA के भीतर बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'सुशासन' और महिला वोट बैंक पर उनके भरोसे को मजबूत करता है। 2020 के चुनाव में JDU ने 43 सीटें जीती थीं, इस बार का प्रदर्शन एक मजबूत वापसी को दिखाता है।

RJD की बड़ी निराशा: महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली RJD (35-45 सीटों की बढ़त) पिछली बार की (75 सीटें) तुलना में काफी नीचे है। यह परिणाम युवाओं के बीच उम्मीद जगाने और MY (मुस्लिम-यादव) बेस से बाहर निकलने की RJD की कोशिशों पर प्रश्नचिह्न लगाता है।





यह चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से NDA के पक्ष में एकतरफा जनादेश दिखाता है, जहां JDU ने बड़ी जीत हासिल करके गठबंधन का नेतृत्व किया है। वहीं, RJD और कांग्रेस की कमज़ोर उपस्थिति महागठबंधन की रणनीति की विफलता को दर्शाती है।



बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों और ECI के ताजा आंकड़ों के अनुसार जनता दल यूनाइटेड (JDU) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है, जबकि महागठबंधन के प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस (INC) बेहद निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह रुझान महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, जिसकी उम्मीदें तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर टिकी थीं।