शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (10:23 IST)

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स

Rahul Gandhi
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो गया है। एनडीए बहुमत से आगे निकल गई है। बात करें गठबंधन वार रुझानों की तो भाजपा-जदयू की एनडीए 146 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 82 सीटों पर आगे है। इसी तरह 6 सीटों पर जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है। इस तरह एनडीए ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है जबकि महागठबंधन काफी पीछे है।

इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही बिहार में एसआईआर पर राहुल ने सवाल उठाए थे।

क्‍या दावा था राहुल गांधी का : उन्‍होंने कहा था कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर आठ में से एक वोट फर्जी है। राहुल गांधी ने दावा किया था बूथ पर 223 बार एक ही महिला का नाम है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उस महिला ने कितनी बार वोट किया। एक लड़की ने 10 जगह वोटिंग की। फेक फोटो वाले एक लाख 24 हजार 177 मतदाता थे। वोटर लिस्ट में एक महिला ने नौ जगह वोटिंग की।

जेन जेड से की थी राहुल ने अपील : राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधे सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था— मैं चाहता हूं कि भारत के युवा, जेन जेड इसे स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि यह आपके भविष्य के बारे में है... मैं भारत में चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% सबूत के साथ कर रहा हूं। लेकिन अब बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो रहा है।  
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थिति

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थितिBihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी।

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमतBihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। चुनाव परिणाम से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहाचुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 243 मतगणना पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में 243 निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा मतगणना की जाएगी।

एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, ईमेल लीक से मुसीबत में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्‍या है लड़कियों से कनेक्‍शन वाला केस

एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, ईमेल लीक से मुसीबत में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्‍या है लड़कियों से कनेक्‍शन वाला केसजेफरी एपस्टीन विवाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मौत के करीब 6 साल बाद भी यौन अपराधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। इस विवाद में अमेरिकी राजनीति भी गर्मा रही है। दरअसल, इन दिनों कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के लिए कुख्यात जेफरी एपस्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है।

नीतीश vs तेजस्वी : बिहार चुनाव 2025 की 'महाजंग' में किसकी होगी जीत?

नीतीश vs तेजस्वी : बिहार चुनाव 2025 की 'महाजंग' में किसकी होगी जीत?बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यह चुनावी जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि स्‍थिरता बनाम बदलाव और अनुभव बनाम युवा जोश की है। एक तरफ नीतीश कुमार के परंपरागत वोटर्स हैं तो दूसरी तरफ ऐसा युवा वर्ग है जो बिहार में बदला वचाहता है।
