गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (18:41 IST)

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Bihar election result 2025 : चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 243 मतगणना पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में 243 निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा मतगणना की जाएगी।
सबसे पहले किसकी गिनती
भारत चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हुए चुनाव, 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसमें मतदान प्रतिशत 67.13% रहा, जो 1951 के बाद से अब तक का सर्वोच्च स्तर है। आयोग ने 14 नवंबर, 2025 को सुचारू रूप से मतगणना प्रक्रिया के लिए भी प्रावधान किए हैं।  मतगणना 14 नवंबर 2025 को सुबह 8.00 बजे शुरू होगी। 
आयोग के निर्देशों के अनुसार, डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती सुबह 8.30 बजे शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतगणना के अंतिम चरण से पहले पूरी होनी है। डाक मतपत्रों की गिनती आरओ/एआरओ द्वारा उम्मीदवारों या उनके मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में की जाती है। Edited by : Sudhir Sharma 
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, जानिए रुझान और नतीजे

Bihar Election Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, जानिए रुझान और नतीजेBihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को घोषित हो रहे हैं। परिणाम को लेकर सुबह 7.00 बजे से ही हलचल शुरू हो जाएगी। कौन दल बढ़त बनाए हुए और कौन पिछड़ रहा है या फिर कौन दिग्गज वापसी कर रहा है या किसी हो रही है शिकस्त। वेबदुनिया पर हम आपको देंगे चुनाव परिणाम से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, ईमेल लीक से मुसीबत में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्‍या है लड़कियों से कनेक्‍शन वाला केस

एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, ईमेल लीक से मुसीबत में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्‍या है लड़कियों से कनेक्‍शन वाला केसजेफरी एपस्टीन विवाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मौत के करीब 6 साल बाद भी यौन अपराधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। इस विवाद में अमेरिकी राजनीति भी गर्मा रही है। दरअसल, इन दिनों कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के लिए कुख्यात जेफरी एपस्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है।

नीतीश vs तेजस्वी : बिहार चुनाव 2025 की 'महाजंग' में किसकी होगी जीत?

नीतीश vs तेजस्वी : बिहार चुनाव 2025 की 'महाजंग' में किसकी होगी जीत?बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यह चुनावी जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि स्‍थिरता बनाम बदलाव और अनुभव बनाम युवा जोश की है। एक तरफ नीतीश कुमार के परंपरागत वोटर्स हैं तो दूसरी तरफ ऐसा युवा वर्ग है जो बिहार में बदला वचाहता है।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थिति

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थितिBihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी-अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं।

Bihar Assembly Elections 2025 : महिला मतदाताओं ने बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग से रच दिया इतिहास, सामने आया हैरान करने वाला आंकड़ा

Bihar Assembly Elections 2025 : महिला मतदाताओं ने बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग से रच दिया इतिहास, सामने आया हैरान करने वाला आंकड़ाबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं ने वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 में राज्य में हुए पहले चुनाव के बाद से सर्वाधिक है। आयोग ने बताया कि राज्य के इतिहास में महिला मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक रही।
