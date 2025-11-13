गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:18 IST)

नीतीश vs तेजस्वी : बिहार चुनाव 2025 की 'महाजंग' में किसकी होगी जीत?

Nitish vs Tejashwi
बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यह चुनावी जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि स्‍थिरता बनाम बदलाव और अनुभव बनाम युवा जोश की है। एक तरफ नीतीश कुमार के परंपरागत वोटर्स हैं तो दूसरी तरफ ऐसा युवा वर्ग है जो बिहार में बदला वचाहता है।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव की यह 'महाजंग' अपने निर्णायक मोड़ पर है। सवाल यह है कि 14 नवंबर को वोटों की गिनती किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगी और किसे सत्‍ता की कुर्सी से दूर करेगी?

हालांकि चुनाव नतीजों पर अंतिम मुहर 14 नवंबर को लगेगी। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले NDA की वापसी की संभावना ज्‍यादा नजर आ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व ने कड़ा मुकाबला दिया है।

एग्जिट पोल का गणित: NDA को बढ़त अधिकांश प्रमुख एग्जिट पोल्स (Exit Polls) ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बढ़त दी है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं।

एजेंसी/विश्लेषण NDA (सीटों का अनुमान) महागठबंधन (सीटों का अनुमान) Matrize/JVC135 - 15088 - 103Axis My India121 - 14198 - 118AI प्लेटफॉर्म्स (ChatGPT/Grok)140 – 16080 – 100 बहुमत का आंकड़ा (243 में)122122 अधिकांश अनुमानों में NDA बहुमत का आंकड़ा पार करता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन बहुमत से दूर रह सकता है।

(NDA) महिला मतदाताओं का भरोसा: 'सुशासन बाबू' यानी नीतीश कुमार की छवि और शराबबंदी, साइकिल योजना, और पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण जैसी योजनाओं ने महिला मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को NDA की ओर बनाए रखा है। एग्जिट पोल में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में NDA को बढ़त मिली है।

डेवलेपमेंट और स्थिरता का नैरेटिव : NDA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और राज्य में 20 साल के 'विकास' और 'स्थिरता' के अनुभव को भुनाने की कोशिश की।

सीटों का बेहतर मैनेजमेंट : भाजपा (BJP) के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा प्रभावी रहा, जिससे गठबंधन को एकजुट होकर लड़ने में मदद मिली।

तेजस्वी यादव : 'नौकरी' और 'परिवर्तन' का मुद्दा : तेजस्वी यादव ने '10 लाख नौकरी' और बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया, जिसने युवाओं में जबरदस्त आकर्षण पैदा किया। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग (66.90%) में युवाओं की भागीदारी को इसका श्रेय दिया जा रहा है।

MY+ समीकरण: RJD अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव (MY) आधार को मज़बूत बनाए रखने में सफल रही है और इसने कुछ हद तक अति-पिछड़ा वर्ग (EBC) और दलितों में भी सेंध लगाई है।

एंटी-इनकम्बेंसी : नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल से उपजी 'थकान' और सत्ता विरोधी लहर का सीधा लाभ तेजस्वी यादव को मिला है, जिसने महागठबंधन की सीटों को 2020 की तुलना में बेहतर करने की संभावना दी।

क्‍या किंगमेकर बनेंगे पीके : प्रशांत किशोर की जन सुराज? इस चुनाव में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj) को एक किंगमेकर (Kingmaker) के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, एग्जिट पोल के अनुमानों ने इस पार्टी को बहुत कम सीटें (0-5) मिलने की संभावना जताई है।

ऐसा लगता है कि जन सुराज का प्रभाव सीटों में नहीं, बल्कि केवल वोट कटवा की भूमिका तक सीमित रहा, खासकर उन सीटों पर जहां इसने NDA के वोटबैंक में सेंध लगाई।

चुनाव नतीजों पर अंतिम मुहर 14 नवंबर को लगेगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले NDA की वापसी की संभावना अधिक है, लेकिन तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व ने कड़ा मुकाबला दिया है और वोटों के अंतर को काफी कम कर दिया है।

अगर NDA जीता तो : यह नीतीश कुमार के 'सुशासन' और महिला मतदाताओं के भरोसे की जीत मानी जाएगी। यदि महागठबंधन चौंकाता है तो यह तेजस्वी यादव के 'नौकरी' के एजेंडे और युवा-आधारित 'बदलाव' की लहर की जीत होगी।
Edited By: Navin Rangiyal
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, ईमेल लीक से मुसीबत में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्‍या है लड़कियों से कनेक्‍शन वाला केस

एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, ईमेल लीक से मुसीबत में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्‍या है लड़कियों से कनेक्‍शन वाला केसजेफरी एपस्टीन विवाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मौत के करीब 6 साल बाद भी यौन अपराधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। इस विवाद में अमेरिकी राजनीति भी गर्मा रही है। दरअसल, इन दिनों कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के लिए कुख्यात जेफरी एपस्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है।

Bihar Assembly Elections 2025 : महिला मतदाताओं ने बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग से रच दिया इतिहास, सामने आया हैरान करने वाला आंकड़ा

Bihar Assembly Elections 2025 : महिला मतदाताओं ने बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग से रच दिया इतिहास, सामने आया हैरान करने वाला आंकड़ाबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं ने वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 में राज्य में हुए पहले चुनाव के बाद से सर्वाधिक है। आयोग ने बताया कि राज्य के इतिहास में महिला मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक रही।

बिहार एग्ज़िट पोल का इतिहास : 2015 और 2020 में क्यों गलत निकले पूर्वानुमान?

बिहार एग्ज़िट पोल का इतिहास : 2015 और 2020 में क्यों गलत निकले पूर्वानुमान?History of exit polls in Bihar: बिहार की चुनावी बिसात हमेशा से ही अपनी अप्रत्याशितता के लिए जानी जाती है। यहां के जटिल जातिगत समीकरण, धुर-विरोधी दलों के गठबंधन और वोटरों का अंतिम समय पर मन बदलना एक आम राजनीतिक गतिशीलता है। यही कारण है कि चुनाव के ठीक बाद सामने आने वाले एग्ज़िट पोल्स, जो मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने का दावा करते हैं, अक्सर बिहार की इस जटिलता के सामने संघर्ष करते नज़र आए हैं।

गजब कॉन्फिडेंस! तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा- 18 नवंबर को लेंगे शपथ

गजब कॉन्फिडेंस! तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा- 18 नवंबर को लेंगे शपथTejashwi Yadav questions exit polls: जर्नो मिरर सर्वे एजेंसी को छोड़ तो ज्यादातर एग्जिट पोल एजेंसियां बिहार में एनडीए की सरकार बना रही हैं। इस बीच, महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से सेट है।
