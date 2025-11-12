बुधवार, 12 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. lucknow to resonate with tribal participation festival on 150th birth-anniversary of dharti aba birsa munda
Written By
Last Modified: लखनऊ , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (19:44 IST)

आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 'जनजाति भागीदारी उत्सव' से गूंजेगा लखनऊ, CM योगी करेंगे शुभारंभ

Tribal Participation Festival in Birsa Munda
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ में गुरुवार से 'जनजाति भागीदारी उत्सव' का भव्य शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्घाटन करेंगे। छह दिवसीय यह महोत्सव 13 से 18 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा, जो देश की विविध जनजातीय संस्कृतियों का अद्वितीय संगम बनेगा। जनजातीय अस्मिता, कला, परंपरा और जीवन मूल्यों का यह उत्सव “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” की भावना को नई ऊंचाई देगा।
 
पूरे सप्ताह राजधानी लखनऊ जनजातीय रंगों से सजेगी। 1090 चौराहे से भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देशभर की जनजातियों के लोकनृत्य, पारंपरिक परिधान, मुखौटे और वाद्ययंत्र झांकियों के रूप में दिखाई देंगे। अरुणाचल प्रदेश इस आयोजन का सह-आमंत्रित राज्य होगा और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत करेगा।
 
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के प्रांगण में जनजातीय शिल्प मेला, लोकनृत्य-लोकगीत प्रस्तुतियां, मुखौटा प्रदर्शनी, धरती आबा नाटक और माटी कला प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहेंगे। साथ ही, जनजातीय व्यंजनों का “जेवनार” (फूड फेस्ट) भी आगंतुकों को वनवासी समाज की परंपरागत स्वाद संस्कृति से परिचित कराएगा। सुबह 11 बजे से मेला और प्रदर्शनी खुलेंगे, जबकि प्रतिदिन शाम 5 से 9 बजे तक सांस्कृतिक संध्या में देश के 18 राज्यों के 600 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
 
बता दें कि बीते साढ़े 08 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जे जनजातीय समाज के समग्र उत्थान को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत राज्य के जनजातीय समुदायों को आजीविका सृजन का नया आधार मिला है। प्रदेश के 517 जनजाति बाहुल्य ग्रामों में संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से विकास और सशक्तिकरण की नई दिशा मिली है।
 
इसी तरह, वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत बुक्सा, गोंड, बैगा, थारु और सहरिया जनजातियों को आवासीय अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिससे मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए वनवासी परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का नया अध्याय जुड़ा है।
 
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजातीय बालकों के भविष्य को मजबूत आधार दिया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय छात्रावासों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई राह खुली है। लखीमपुर-खीरी, बहराइच, सोनभद्र और ललितपुर में एकलव्य विद्यालय संचालित हैं, जबकि नौ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में जनजातीय छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, वस्त्र, पुस्तकें और शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
 
राज्य की थारु, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी जनजातियाँ आज विकसित उत्तर प्रदेश की नई शक्ति बनकर उभर रही हैं। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय स्थापित किया गया है, जबकि मीरजापुर, सोनभद्र और महराजगंज में नए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना प्रक्रिया में है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटेंbihar exit poll 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (Exit Poll) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामने

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामनेDelhi Car Blast: हरियाणा के फरीदाबाद में मिले विस्फोटक और आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शाहीन का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और गजवत-उल-हिंद से है और उसे आतंकवादी नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी।

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टर

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टरDelhi Blast news in hindi : दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में 9 लोग मारे गए जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। इस धमाके के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। अपने 3 साथी डॉक्टरी की गिरफ्तारी के बाद ही उसने यह कदम उठाया।

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब मीडिया में संदिग्‍ध आतंकी डॉक्‍टर उमर का नाम आ रहा है। कुछ मीडिया ने उमर की चाची तब्‍बसुम से चर्चा करने का दावा किया है। कौन है तब्‍बसुम और क्‍या है उमर से उनका कनेक्‍शन।

और भी वीडियो देखें

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटDelhi Blast News : दिल्ली धमाकों को लेकर एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। फरीदाबाद पुलिस ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट DL 10 CK 0458 को पकड़ा है, जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर नबी से जुड़े होने का संदेह है।

Delhi Blast: 2013 में शादी, 2015 में तलाक, इसके बाद 10 साल तक कहां रही डॉ. शाहीन, कैसे जुड़े आतंकी मॉड्यूल से तार

Delhi Blast: 2013 में शादी, 2015 में तलाक, इसके बाद 10 साल तक कहां रही डॉ. शाहीन, कैसे जुड़े आतंकी मॉड्यूल से तारDr. Shaheen Siddiqui: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा पास करने के बाद डॉ. शाहीन सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में की थी। वर्ष 2009-2010 में उसका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हुआ।

bomb threat : दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद के एयरपोर्ट्‍स को मिली बम से उड़ाने की धमकी

bomb threat : दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद के एयरपोर्ट्‍स को मिली बम से उड़ाने की धमकीइंडिगो एयरलाइंस को ईमेल के जरिए 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इंडिगो को भेजे गए मेल में दी गई धमकी 5 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी से संबंधित थी। ये हवाई अड्डे हैं-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद।

बांग्लादेश लौट सकती हैं शेख हसीना, बताई 3 शर्तें

बांग्लादेश लौट सकती हैं शेख हसीना, बताई 3 शर्तेंबांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश वापस लौट सकती हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक उन्होंने इसके तीन शर्तें- लोकतंत्र की बहाली, अवामी लीग पर से प्रतिबंध हटना और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समावेशी चुनावों का आयोजन रखी हैं।

CM योगी ने FIH Hockey World Cup ट्रॉफी का किया भव्य स्वागत

CM योगी ने FIH Hockey World Cup ट्रॉफी का किया भव्य स्वागतChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु में होने वाले एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का बुधवार को भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का स्वागत करना मेरे और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित करने वाला क्षण है। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत, चीन, बेल्जियम जापान, स्पेन, न्यूजीलैंड चिली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 24 टीम हिस्सा ले रही हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com