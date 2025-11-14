शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Women voters became the game changers in NDA landslide victory in Bihar.
Written By Author विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (10:40 IST)

बिहार विधानसभा चुनाव में चल गया ‘मध्यप्रदेश फॉर्मूला’, NDA की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स बनीं गेमचेंजर?

Women voters became the game changers in NDA's landslide victory in Bihar
बिहार विधानसभा चुनाव में  प्रचंड बहुमत के साथ NDA की सत्ता में वापसी हो रही है। अब तक रुझान और नतीजे बता रहे है कि NDA गठबंधन बिहार में 160 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजें बता रहे है भाजपा और जेडीयू बिहार में पहले औऱ दूसरी नंबर की पार्टी बन रही है। वहीं आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जबकि चुनाव नतीजों के मुताबिक राज्य में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं  रहा। 
 
बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक नतीजे और रूझान बता रहे है कि NDA राज्य में दो तिहाई बहुमत के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुई दिखाई दे रही है। बिहार में NDA की प्रचंड जीत मेंं महिला और युवा वोटर्स की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत कुछ उसी तरह की है जैसे भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में मिली थी। 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनााव मेंं जिस तरह लाड़ली बहना गेमचेंजर बनी, ठीक उसी तरह बिहार में महिला वोटर्स गेमचेंजर बन गई।  
 
बिहार में महिला वोटर्स क्यों बनीं गेमचेंजर?-बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड़ जीत में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका रही। बिहार में इस बार रिक़ॉर्ड वोटिंग के बीच महिला वोटर्स ने 71 फीसदी से अधिक मतदान किया यानि चुनाव में राज्य में साढ़े तीन करोड़ से अधिक महिलाओं ने मतदान किया था। अगर बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट प्रतिशत से तुलना किया जाए तो यह 10 फीसदी से ज्यादा है। ऐसे में बिहार में NDA की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स की अहम भूमिका रहीं। चुनाव नतीजे बताते है कि महिला वोटर्स ने भाजपा और जेडीयू उम्मीवारों को खुलकर अपना समर्थन दिय़ा। 
 
बिहार के वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे कहते है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह दोनों चरणों में पोलिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली उससे साफ है कि महिलाओं ने जमकर वोट किया है और अब चुनाव परिणाम बता रहे है यह वोट NDA के पक्ष में एकमुश्त पड़ा। अगर बिहार में महिला वोटर्स ने NDA के पक्ष में मतदान किया तो इसके एक नहीं कई कारण है। 

10 हजार रुपए का चल गया दांव-बिहार में महिला वोटर्स को रिझाने के लिए नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले जिस तरह से 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपए डाले वह NDA की जीत का अहम कारण साबित हो रहा है। वहीं नीतीश सरकार ने वादा किया कि अगर चलकर यह पैसा 2 लाख तक पहुंचेगा। बिहार में महिलाओं के खाते में एकमुश्त जिस तरह से 10 हजार रुपए डाले गए वह कुछ उसी तरह का है जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाकर पूरे चुनावी परिदृश्य को बदल दिया था। 
 
नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में जिस तरह 50 फीसदी आरक्षण दिया उससे पंचायत स्तर से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जमकर वोट किया। इसके साथ पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और शराबबंदी जैसे निर्णय लिए उससे महिलाओं ने जमकर NDA के पक्ष में वोट किया। इसके साथ उज्जवला और साईकिल और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी महिला वोटर्स को NDA के पक्ष मे लाने में अहम कारण साबित हुआ। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

और भी वीडियो देखें

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थिति

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थितिBihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी।

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍सबिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो गया है। एनडीए बहुमत से आगे निकल गई है। बात करें गठबंधन वार रुझानों की तो भाजपा-जदयू की एनडीए 146 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 82 सीटों पर आगे है। इसी तरह 6 सीटों पर जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है।

नीतीश कुमार का फिर मुख्‍यमंत्री बनना तय, भाजपा का सपना मिलेगा धूल में

नीतीश कुमार का फिर मुख्‍यमंत्री बनना तय, भाजपा का सपना मिलेगा धूल मेंBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में एक बार तो तय हो गई है कि नीतीश कुमार राज्य में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दरअसल, चुनाव से पहले माना जा रहा था कि भाजपा उन्हें बिहार का 'एकनाथ' शिंदे बना सकती हैं।

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमतBihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। चुनाव परिणाम से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहाचुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 243 मतगणना पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में 243 निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा मतगणना की जाएगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com