शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Supporters of jailed strongman Anant Singh will now eat 2 lakh gulab jamuns.
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (11:04 IST)

जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक अब खाएंगे 2 लाख गुलाब जामुन और रसगुल्‍ले

Anant Singh
मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव परिणाम बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। जहां जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार अनंत सिंह एक हत्या के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से ही चुनाव लडा है।

चुनाव नतीजों से पहले ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके समर्थक काफी उत्साहित हैं, जिसका अंदाजा उन पोस्टरों से लगाया जा सकता है, जिनमें लिखा है, "जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा।

क्‍या है जीत के जश्‍न का मैनू : बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटों की गिनती से पहले मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर विशाल भोज की तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन तैयार किए जा रहे हैं। 48 हलवाई खाना बनाने में लगे हैं। तैयारियां का जायजा लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल से ले रहे हैं। खाने में पूरी-सब्जी, रसगुल्ले के साथ पुलाव, रायता और चटनी भी होगी। भोज मे पटना और मोकामा के लोग आएंगे, सुबह 10 बजे से भोज की तैयारी की गयी है, तब तक रुझान भी आ चुके होंगे। 23,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में टेंट-पंडाल लगा है। मिठाइयां बनाने के लिए 10 हजार लीटर दूध भी मंगवाया गया है। अनंत सिंह के घर चल रही तैयारी पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

जेल में बंद हैं अनंत सिंह : बता दें कि बाहुबली नेता भले ही दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन उनके समर्थकों को जीत का पूरा विश्वास है। इसी वजह से जीत का ऐलान होने से पहले ही जश्न की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। अनंत सिंह के पटना वाले सरकारी आवास पर पिछले दो दिन से जश्न की तैयारी चल रही है।

मोकामा सीट पर रहा है प्रभाव : बता दें कि अनंत सिंह का मोकामा विधानसभा सीट पर गहरा प्रभाव रहा है। वह 28 आपराधिक मामलों के साथ इस सीट से पांच बार जीत चुके हैं। उन्होंने 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2015 में, जब नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन किया तो सिंह ने जेडीयू छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार को हराया। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वह राजद में शामिल हो गए और एक बार फिर विजयी हुए। 2022 में, उन्हें एक हथियार मामले में दोषी ठहराया गया और उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई, जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और मोकामा सीट बरकरार रखी। अब, अनंत सिंह एक बार फिर जेडीयू में वापस आ गए हैं।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

और भी वीडियो देखें

जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक अब खाएंगे 2 लाख गुलाब जामुन और रसगुल्‍ले

जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक अब खाएंगे 2 लाख गुलाब जामुन और रसगुल्‍लेबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटों की गिनती से पहले मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के घर पर विशाल भोज की तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 2 लाख रसगुल्ले और काले जामुन तैयार किए जा रहे हैं। 48 हलवाई खाना बनाने में लगे हैं। तैयारियां का जायजा लंदन से अनंत सिंह के बेटे वीडियो कॉल से ले रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थिति

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थितिBihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव में चल गया ‘मध्यप्रदेश फॉर्मूला’, NDA की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स बनीं गेमचेंजर?

बिहार विधानसभा चुनाव में चल गया ‘मध्यप्रदेश फॉर्मूला’, NDA की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स बनीं गेमचेंजर?बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ NDA की सत्ता में वापसी हो रही है। अब तक रुझान और नतीजे बता रहे है कि NDA गठबंधन बिहार में 160 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजें बता रहे है भाजपा और जेडीयू बिहार में पहले औऱ दूसरी नंबर की पार्टी बन रही है। वहीं आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जबकि चुनाव नतीजों के मुताबिक राज्य में 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, क्या है दिग्गजों का हाल

LIVE: Bihar Election Result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, क्या है दिग्गजों का हालBihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। चुनाव परिणाम से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स

Bihar Election Result: बिहार चुनाव में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍सबिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो गया है। एनडीए बहुमत से आगे निकल गई है। बात करें गठबंधन वार रुझानों की तो भाजपा-जदयू की एनडीए 146 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 82 सीटों पर आगे है। इसी तरह 6 सीटों पर जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com